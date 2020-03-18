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Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü
6 saat önce
Kasımpaşa Kulübü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kasımpaşa Kulübü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü kutlu olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman askerlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:18 Kaynak: AA
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