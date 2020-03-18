Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü - Son Dakika

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü

6 saat önce

Bilecik'in Osmaneli, Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerinde, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli, Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerinde, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Osmaneli Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, Cumhuriyet Savcısı Furkan Akçay, Emniyet Müdürü Ali Özgan, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun katıldı.

Pazaryeri

Pazaryeri ilçesi meydanında düzenlenen törende, Kaymakam Berker Çırak ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

Bozüyük

Bozüyük Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başlayan törende, protokol üyeleri saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Törene, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni ile diğer ilgililer katıldı.

Pazaryeri, Çanakkale, Osmaneli, Bozüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:00 Kaynak: AA

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