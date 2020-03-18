Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü - Son Dakika

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü

6 saat önce

Çanakkale'nin Bayramiç ve Gelibolu ilçelerinde, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü, System.String[]

Çanakkale'nin Bayramiç ve Gelibolu ilçelerinde, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Bayramiç Yıldırım Akbulut Meydanı'ndaki törene, İlçe Kaymakamı Sercan Gökdemir, Belediye Başkanı Mert Uygun, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ermiş, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri ve öğretmenler ile vatandaşlar katıldı.

Gökdemir ve Uygun'un, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Gelibolu

Gelibolu'da ise 2. Kolordu Komutanlığı önündeki Atatürk Anıtı'na İlçe Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin ve Belediye Başkanı Mustafa Özacar tarafından çelenk konuldu. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törene, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire amirleri ve askeri personel katıldı.

Çanakkale, Gelibolu, Bayramiç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:54 Kaynak: AA

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