Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü - Son Dakika

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü

6 saat önce

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla Efeler ve Çine ilçesinde tören düzenlendi.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü, System.String[]

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla Efeler ve Çine ilçesinde tören düzenlendi.

Efeler ilçesindeki törende Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Törene Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz ve Aydın Garnizon Komutanı Albay Durmuş İlhan Başer de katıldı.

Törenin ardından Köşger, protokol üyelerini makamında kabul etti.

Çine ilçesindeki program ise Kuvay-i Milliye Parkı'nda gerçekleştirildi.

Buradaki programa, Kaymakam Turan Erdoğan, Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Kaya, İlçe Emniyet Müdürü İsmet Şimşek ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Sait Üstündağ da katıldı.

Çanakkale, Efeler, Çine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:06 Kaynak: AA

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