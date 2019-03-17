Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Zolan, mesajında, Çanakkale Savaşı'nda gösterilen kahramanlık destanıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerinin atıldığını belirtti.



Bağımsızlığı için Çanakkale cephelerinde savaşan ve düşmanı bozguna uğratan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, şartlar ne olursa olsun Türk milletinin hiçbir güce boyun eğmeyeceğini gösterdiğini vurgulayan Zolan, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Çanakkale destanı sadece Anadolu ile sınırlı bir zafer değildir. Çanakkale Şehitliğimizde Halep'ten Kerkük'e, Kudüs'ten Bosna'ya kadar geniş bir coğrafyadan bu savaşa katılmış aziz şehitlerimizin adını görmekteyiz. Bu nedenle Çanakkale Zaferi bugün sadece Anadolu'nun değil, Balkanlardan Orta Doğu'ya ve Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada yaşamış Türk milletinin bağımsızlık destanıdır. Aziz şehitlerinin emanetlerine her zaman sahip çıkan Türk milleti birlik ve beraberliği, iman gücü ile her zorluğu bertaraf etmiş, hiçbir zaman esaret altına girmemiştir. Çanakkale Zaferi, Türk milletinin tarihe yön veren en parlak zaferlerinden biridir. 'Çanakkale Geçilmez' dedirten kahramanlarımız, milletimizin gücünü tüm dünyaya ispat etmiştir."

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