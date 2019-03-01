Şehitleri Anmak İçin İstanbul'dan Çanakkale'ye Yürüyüş Başlattılar

Tokat Onbeşli Torunları Derneği üyesi bir grup, Çanakkale şehitlerini anmak üzere İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyüş başlattı.

Tokat Onbeşli Torunları Derneği üyesi bir grup, Çanakkale şehitlerini anmak üzere İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyüş başlattı.



Cuma namazı sonrasında Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan dernek üyeleri, ellerinde Türk bayraklarıyla Çanakkale şehitleri için dua etti.



Gruptakilere Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Esenyurt Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci, MHP Esenyurt İlçe Başkanı Halil Kaval ve çok sayıda vatandaş da katıldı.



Esenyurt Belediye Başkanı Alatepe, yaptığı açıklamada, milli birlik ve duyarlılığı geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinlik nedeniyle dernek üyelerine teşekkür etti.



Alatepe, "Çanakkale'ye giden çocuklarımızla orada buluşacağız ve hep beraber orada şehitlerimizi yad edeceğiz. Birçok noktadan gelip bizlere savaşta destek veren şehitlerimizin ruhlarına huzurlarında Fatiha okuyacağız." dedi.



Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş ise gençlere Çanakkale ruhunu vermek amacıyla böyle bir etkinlik planladıklarını belirterek, "Bu kutlu yolda yürüyüşümüz 18 gün sürecek. Mesele vatana bayrağa devlete sahip çıkmak. Atalarımızdan bize miras kalan bu güzel vatana sahip çıkacağız." diye konuştu.



Dernek üyeleri açıklamanın ardından polis eşliğinde Çanakkale'ye doğru yürüyüşe geçti.



Esenyurt Belediyesinin lisanslı sporcuları ise grubun yürüyüşüne belirli bir noktaya kadar bisikletleriyle eşlik etti.

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