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Şehitleri anmak için şafak vaktinde sınırda buluştular

1 saat önce

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde "Gurbetten Sılaya Kültür Festivali" kapsamında, şehitleri anmak için şafak vaktinde "Güneş Doğudan Yükseliyor" etkinliği düzenlendi.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde "Gurbetten Sılaya Kültür Festivali" kapsamında, şehitleri anmak için şafak vaktinde "Güneş Doğudan Yükseliyor" etkinliği düzenlendi.
Tuzluca Belediyesince bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen festivalde, ilçe halkı ve protokol üyeleri, şafak vaktinde şehitleri anmak için Türkiye- Ermenistan sınırında toplandı.
Katılımcılara hoşaf ve ekmek ikram edilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.
Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu etkinliğin, festivalin en önemli programlarından biri olduğunu söyledi.
Şehitleri anmak için toplandıklarını ifade eden Türkan, şöyle konuştu:
"Ülkemizin en doğu noktasında buradaki katılımcılarla ana vatanımızın üzerinde güneşin yükselişine şahitlik ettik. Yüzyıl önce Anadolu'da kurtuluş mücadelesi vererek canlarını feda eden şehitlerimizi andık. Çünkü onlar canları pahasına, ülkemizin üzerine bu güneşin özgür bir şafakta doğuşuna şahitlik etmişlerdi. Aziz şehitlerimizin yokluklar içinde, kanlarıyla bedel ödeyerek kurtardığı bu aziz vatanda bizler de onları andık. O yokluk günlerinde kahramanlarımızın kahvaltısı hoşaf ve ekmekle kahvaltı yaptık."
Şehitleri anmak için şafak vaktinde sınırda buluştular
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:26 Kaynak: AA
Ermenistan, Tuzluca, Iğdır, Güncel
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