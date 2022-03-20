Şehitleri anmak ve Çanakkale Zaferi için Yaralıgöz Dağı'nda İstiklal Marşı okudular - Son Dakika
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Şehitleri anmak ve Çanakkale Zaferi için Yaralıgöz Dağı'nda İstiklal Marşı okudular

20.03.2022 14:44
Şehitleri anmak ve Çanakkale Zaferi için Yaralıgöz Dağı'nda İstiklal Marşı okudular

Kastamonu'da dağcılar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla 2050 metre yüksekliğindeki Yaralıgöz Dağı'na tırmandı.

Kastamonu'da dağcılar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla 2050 metre yüksekliğindeki Yaralıgöz Dağı'na tırmandı.

Yaralıgöz Dağı'nın 1450 metresinden yola çıkan Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği üyelerinden İhsan Yalınkılıç, Fatih Derki, Yüksel Aydın Satır ve Sinan Ulaşan ile Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, zaman zaman kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu zorlu güzergahta 4 saat boyunca yürüdü. Yer yer yoğun sis ve kar yağışı altında devam eden yürüyüş, Ilgaz Dağı'ndan sonra bölgenin en yüksek noktası olan Yaralıgöz Dağı'nın zirvesinde sona erdi.

Zirveye ulaşan 5 dağcı, Türk bayrakları açtıktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu. Dağcılar daha sonra inişe geçti.

Tırmanışa katılan Hikmet Haberal, AA muhabirine, oldukça zorlu bir yürüyüş olduğunu söyledi.

Bu özel günde özel bir etkinlik yapmak istediklerini vurgulayan Haberal, "Hem Çanakkale Zaferi hem de şehitlerimiz bizler için çok önemli ve değerli. Bu özel günde farklı bir etkinlik yapmak istedik. Bölgenin en yüksek ikinci noktasında şehitlerimizi andık." dedi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla ilk kez bir tırmanış gerçekleştirdiklerini anlatan Haberal, "İlk kez yapılan bir etkinlik oldu. Bu etkinliği geleneksel hale getirip her yıl yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Şehitleri anmak ve Çanakkale Zaferi için Yaralıgöz Dağı'nda İstiklal Marşı okudular
Şehitleri anmak ve Çanakkale Zaferi için Yaralıgöz Dağı'nda İstiklal Marşı okudular
Şehitleri anmak ve Çanakkale Zaferi için Yaralıgöz Dağı'nda İstiklal Marşı okudular
Şehitleri anmak ve Çanakkale Zaferi için Yaralıgöz Dağı'nda İstiklal Marşı okudular

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehitleri anmak ve Çanakkale Zaferi için Yaralıgöz Dağı'nda İstiklal Marşı okudular - Son Dakika


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