Şehitleri temsilen 33 bota karanfiller sunuldu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Şehitleri temsilen 33 bota karanfiller sunuldu - Son Dakika

Şehitleri temsilen 33 bota karanfiller sunuldu

6 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen saldırıda şehit olan Türk askerleri için yürüyüş düzenlendi.

Şehitleri temsilen 33 bota karanfiller sunuldu, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen saldırıda şehit olan Türk askerleri için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşün ardından vatandaşlar 33 şehidi temsilen meydanda bulunan askeri botlara karanfil sundu.


Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hain saldırıda şehit düşen Türk askerleri için yürüyüş düzenlendi. CHP Alaşehir İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen yürüyüşte vatandaşlar tarafından 8 metre uzunluğunda Türk Bayrağı açıldı. "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganları eşliğinde gerçekleşen yürüşün sonunda Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda şehitlerin yoklaması yapıldı. CHP İlçe Başkanı Gülgün Hasçelik'in konuşmasının ardından 33 şehidi temsilen botların bırakıldığı Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Şehitlerin botlarına konulan karanfiller yürek burktu. Bazı vatandaşlar ise göz yaşlarını tutamadı.


Şehitleri anma töreninde konuşan CHP Alaşehir İlçe Başkanı Gülgün Hasçelik, "Türkiye şehitlerimize ağlarken, bu acıyla baş etmeye çalışırken, ölüm şehitlik gibi yüce bir amaç için bile olsa, çok acı bir gerçek. Türkiye bu acı gerçeği günlerdir yaşıyor. Konuşacak bir şey yok. Siyaset yapılacak bir mevzu da değil. Türkiye'nin acı bir gerçeği bu gerçekle her an yüzleşiyoruz ve işin acı tarafı ölümler devam ediyor, devam edecek. Tabi bunun eğrisini doğrusunu, insanlar siyasi partiler tartışacak konuşacak. Ama bugün o gün değil bugün acılarımıza şehitlerimize sahip çıkmak yaralarımızı sarmak, birlik olmak kenetlenmek, bu konuda CHP olarak üzerimize ne düşerse onu yapacağız" dedi. - MANİSA

Alaşehir, Manisa, Suriye, İdlib, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meclis'teki kapalı İdlib oturumu sona erdi
Rusya, en gelişmiş istihbarat gözlem uçağını Suriye'ye gönderdi Rusya'dan Türkiye ile ilişkileri gerecek mülteci iddiası: 130 bin kişiyi Yunanistan'a göç etmeye zorluyorlar Avrupa'yı saran koronavirüs, Türkiye'ye neden gelmedi? El yıkama alışkanlığı fark yaratıyor

Son Dakika Haberleri
00:10 Tuba Ünsal'da erkek oyuncuları kızdıracak sözler
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 01:08:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehitleri temsilen 33 bota karanfiller sunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]