Şehitleri Türk bayrağıyla andılar, Mehmetçiği selamladılar - Son Dakika

Erzurum'da düzenlenen Okullar arası Yıldızlar Masa Tenisi İl Birinciliği tamamlandı. Sporcular ve idareciler şehitleri Ay-yıldızlı bayrağımızla anarken, Mehmetçiği selamladılar.



Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği Okullar arası Yıldızlar Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakaları duygusal anlara sahne oldu.



Yakutiye Spor Salonu'nda düzenlenen Yıldızlar Masa Tenisi İl Birinciliği Müsabakalarında sporcular ve idareciler İdlib'te hain saldırıcı sonucu şehit olan Mehmetçiklerimizi Türk bayrağı açarak anarken, asker selamı ile Mehmetçiğe destek verdi.



Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Masa Tenisi müsabakalarında yıldızların şampiyonları belli oldu.



Erkeklerde Şampiyonluğu Zübeyde Hanım Ortaokulu kazanırken, Edip Somumoğlu Ortaokulu ikinci, Sebahattin Solakoğlu Ortaokulu üçüncü, Ziyapaşa Ortaokulu dördüncü oldu.



Kızlarda ise şampiyonluk kupasını Maksut Efendi Ortaokulu Müzesine götürürken, Ahmet Yesevi Ortaokulu ikinci sırada yer aldı. İspir İmam Hatip Ortaokulu üçüncü olurken, Yıldızkent İMKB Ortaokulu dördüncülüğü elde etti.



İl Birinciliğinde ilk dörde giren okullara madalya ve kupaları düzenlenen törenle verildi.



Kupa törenine Yakutiye Gençlik ve spor İlçe Müdürü Suat Yılmaz, GSİM Spor Şube Müdürü Güngör Şenses ile okul idarecileri ve masa tenisi yetkilileri katıldı.



Masa Tenisi Antrenörleri Mahmut Çağlayan ile Vedat Küçükoğlu, Turnuvaya katılımın oldukça yoğun olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, "İl Birinciliğine katılım gösteren öğretmenlerimize, sporcularımıza, idarecilerimize Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Erzurum Masa Tenisi il Temsilciliği olarak teşekkür ederiz. İlimizi gruplarda temsil edecek olan erkek ve kız takımlarımıza başarılar dileriz. İdlib'te şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz" dedi. - ERZURUM