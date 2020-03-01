Şehitleri Türk bayrağıyla andılar, Mehmetçiği selamladılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehitleri Türk bayrağıyla andılar, Mehmetçiği selamladılar - Son Dakika

Şehitleri Türk bayrağıyla andılar, Mehmetçiği selamladılar

6 saat önce

Erzurum'da düzenlenen Okullar arası Yıldızlar Masa Tenisi İl Birinciliği tamamlandı.

Şehitleri Türk bayrağıyla andılar, Mehmetçiği selamladılar, System.String[]

Erzurum'da düzenlenen Okullar arası Yıldızlar Masa Tenisi İl Birinciliği tamamlandı. Sporcular ve idareciler şehitleri Ay-yıldızlı bayrağımızla anarken, Mehmetçiği selamladılar.


Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği Okullar arası Yıldızlar Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakaları duygusal anlara sahne oldu.


Yakutiye Spor Salonu'nda düzenlenen Yıldızlar Masa Tenisi İl Birinciliği Müsabakalarında sporcular ve idareciler İdlib'te hain saldırıcı sonucu şehit olan Mehmetçiklerimizi Türk bayrağı açarak anarken, asker selamı ile Mehmetçiğe destek verdi.


Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Masa Tenisi müsabakalarında yıldızların şampiyonları belli oldu.


Erkeklerde Şampiyonluğu Zübeyde Hanım Ortaokulu kazanırken, Edip Somumoğlu Ortaokulu ikinci, Sebahattin Solakoğlu Ortaokulu üçüncü, Ziyapaşa Ortaokulu dördüncü oldu.


Kızlarda ise şampiyonluk kupasını Maksut Efendi Ortaokulu Müzesine götürürken, Ahmet Yesevi Ortaokulu ikinci sırada yer aldı. İspir İmam Hatip Ortaokulu üçüncü olurken, Yıldızkent İMKB Ortaokulu dördüncülüğü elde etti.


İl Birinciliğinde ilk dörde giren okullara madalya ve kupaları düzenlenen törenle verildi.


Kupa törenine Yakutiye Gençlik ve spor İlçe Müdürü Suat Yılmaz, GSİM Spor Şube Müdürü Güngör Şenses ile okul idarecileri ve masa tenisi yetkilileri katıldı.


Masa Tenisi Antrenörleri Mahmut Çağlayan ile Vedat Küçükoğlu, Turnuvaya katılımın oldukça yoğun olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, "İl Birinciliğine katılım gösteren öğretmenlerimize, sporcularımıza, idarecilerimize Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Erzurum Masa Tenisi il Temsilciliği olarak teşekkür ederiz. İlimizi gruplarda temsil edecek olan erkek ve kız takımlarımıza başarılar dileriz. İdlib'te şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz" dedi. - ERZURUM

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Saraybosna'da İdlib'de şehit olan Mehmetçik için gıyabi cenaze namazı
Koronavirüs basketbola da sıçradı! NBA ve Euroleague... Esed Rejimi'ne ait SU-24 tipi savaş uçağının düşürülme anına ait görüntüler ortaya çıktı Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe Opet'in maçları Koronavirüs nedeniyle ertelendi

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 17:40:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehitleri Türk bayrağıyla andılar, Mehmetçiği selamladılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]