Şehitleri tuvale resmedip, tabloları ailelerine hediye etti - Son Dakika

Şehitleri tuvale resmedip, tabloları ailelerine hediye etti

07.10.2020 15:59
Şehitleri tuvale resmedip, tabloları ailelerine hediye etti, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ta ressam Kerem Yılmaz, 'Şehit Bayrağa Kan, Toprağa Can Verendir' projesiyle şehitleri yağlı boya çalışması ile resmetti ve tablolarını ailelerine hediye etti.

KAHRAMANMARAŞ'ta ressam Kerem Yılmaz, 'Şehit Bayrağa Kan, Toprağa Can Verendir' projesiyle şehitleri yağlı boya çalışması ile resmetti ve tablolarını ailelerine hediye etti.

Hatay'ın Erzin ilçesinde görev yapan ressam Kerim Yılmaz'ın geçici görevle geldiği Türkoğlu ilçesinin Beyoğlu Mahallesi'ndeki Şehit Abuzer Doğan Ortaokulu'nda 'Şehit Bayrağa Kan, Toprağa Can Verendir' projesi gerçekleştirildi. Proje ile Kerim Yılmaz; Şehit Piyade Er İsmail Orçan, Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdullah Oğul, Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mesut Kahraman Çam, Şehit Piyade Er Ramazan Orçan, Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Oğul, Şehit Piyade Uzman Çavuş Abuzer Doğan ile Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Adil Kozanoğlu'nun fotoğraflarını yağlı boya çalışması ile resmetti.

Sergilenen tablolar, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi aracılığıyla şehit ailelerine hediye edildi.'HER BİR ZERRESİNE DUASIZ DOKUNMADIM'Sergide duygulu anların yaşandığını belirten Kerim Yılmaz, özellikle tablolardaki şehitlerin yakınlarının çok duygulandığını söyledi. Resimler nedeniyle şehit aileleriyle geçen bir diyaloğu da anlatan Yılmaz, "Elini öptüğüm şehit ana ve babalarının sözleri hala kulağımda. Tabloları görünce 'Bizim evlatlarımızın yüzünün her bir zerresini elinle mi işledin oğlum?' diye sorunca 'Evet anacığım, elimle işledim, dualarla çiçeklerin arasında. ve her bir zerresine besmelesiz dokunmadım anacığım' dedim. ve umduğumdan katbekat fazla olumlu ortam oluştu. Duygular capcanlıydı ve şehitlerimiz o gün inanın ki orada aramızda ve bizimleydiler" dedi.

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Şehitleri tuvale resmedip, tabloları ailelerine hediye etti
Şehitleri tuvale resmedip, tabloları ailelerine hediye etti
Şehitleri tuvale resmedip, tabloları ailelerine hediye etti
Şehitleri tuvale resmedip, tabloları ailelerine hediye etti
Şehitleri tuvale resmedip, tabloları ailelerine hediye etti
Şehitleri tuvale resmedip, tabloları ailelerine hediye etti
Şehitleri tuvale resmedip, tabloları ailelerine hediye etti
Şehitleri tuvale resmedip, tabloları ailelerine hediye etti
Şehitleri tuvale resmedip, tabloları ailelerine hediye etti
Şehitleri tuvale resmedip, tabloları ailelerine hediye etti
Şehitleri tuvale resmedip, tabloları ailelerine hediye etti

Kahramanmaraş, Kerem Yılmaz, Ressam, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şehitleri tuvale resmedip, tabloları ailelerine hediye etti - Son Dakika

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