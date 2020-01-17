Şehitlerimizi uğurluyoruz - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Binbaşı Şevket Tombul'un naaşı, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.

2 çocuk babası Tombul'un Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda törenin yapılacağı Reşadiye Camisi'ne getirildi. Bu sırada şehidin annesi Şehnaz, babası Necdet, kardeşi Emrah Tombul ile eşi Aslıhan Tombul ve ablası Şefika Duman, caminin avlusunda valilik tarafından kendileri için ayrılan taziye alanına geçti.

Törene, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve diğer yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin cenazesi, İl Müftüsü Bekir Gerek'in kıldırdığı namazın ardından top arabasına konuldu. Bu sırada şehidin ablası Şefika Duman tabutun yanına gelerek, "Kahramanım benim" diye seslendi.

Şehit Tombul'un naaşı, askeri törenin ardından Kanlıpınar Şehitliği'ne defnedildi.