Şehitlerimizi uğurluyoruz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehitlerimizi uğurluyoruz - Son Dakika

Şehitlerimizi uğurluyoruz

6 saat önce

Van'daki çığ düşmesinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'ın cenazesi, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.

Şehitlerimizi uğurluyoruz, System.String[]

Van'daki çığ düşmesinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'ın cenazesi, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.

Karaca'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda törenin yapılacağı Reşadiye Camisi'ne getirildi. Bu sırada şehidin annesi Nurhan Karaca, babası Yasin Karaca, kardeşi Jandarma Uzman Onbaşı Oğuzhan Karaca, caminin avlusunda valiliğin kendileri için ayırdığı taziye alanına geçti.

Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, Eskişehir Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Şen, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç ve diğer yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin cenazesi, Eskişehir Müftüsü Bekir Gerek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından top arabasına konuldu.

Askeri törenin ardından şehit Karaca'nın cenazesi Kanlıpınar Şehitliği'ne defnedildi.

Milletvekili, Eskişehir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit annesinden evladına son sözler: Yalvarıyorum size, almayın yavrumu
Şehit annesinin sözleri yürek yaktı: Sen beyaz karlar altında damat mı oldun annem Van'da çığ altında kalıp şehit olan askerimizin babasından yürek burkan sözler: Soğuk üşütür sanıyorduk, içimizi yaktı Evde doğum yapan 14 yaşındaki kız, bebeğini çöp konteynerine attı

Son Dakika Haberleri
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi
21:41 Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!
21:41 Gencer Savaş'dan anlamlı hareket

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 23:22:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehitlerimizi uğurluyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]