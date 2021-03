"Şehitlerimizin hatıralarını büyük bir sorumluluk duygusuyla temsil etmeyi ant olsun sürdüreceğim" - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ülkülerimizi, ilkelerimizi, ülkemizin haklarını, davamızın emanetlerini, şehitlerimizin hatıralarını, ecdadımızın haysiyetini büyük bir sorumluluk duygusuyla, adanmış bir yürek eşliğinde temsil etmeyi ant olsun sürdüreceğim" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi 13. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Bahçeli, MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'na katılan tüm delegelerin oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildi. Böylece, tek aday gösterilen Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, onuncu kez genel başkan seçildi.

Bahçeli, kurultay kapanışında yaptığı konuşmada, MHP'nin üzerinde oyun kuranları bir kez daha mahcup ettiklerine değinerek, "Kulisleri, lobileri, spekülasyonları, algı oyunlarını buruşturup attınız. Kuşatmayı kırdınız, davanıza ve iradenize sahip çıktınız. Milliyetçi - Ülkücü Hareket buradan haykırmakta ve uyarmaktadır: Bu cennet vatan sahipsiz değildir. Ay yıldızlı al bayrak rüzgarsız değildir. Aziz millet varlığı yalnız ve çaresiz değildir. Milliyetçi Hareket Partisi ayaktadır. Cumhur İttifakı vatan nöbetindedir. Davamız, Hakk'ın davası, halkın davası, hakikatin tarafı, hakkı yenmiş gariplerin ilanihaye davasıdır" dedi.

"MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GÜCÜNÜ MİLLETİNDEN, CESARETİNİ TARİHİNDEN, İLHAMINI DA ECDADINDAN ALMIŞTIR"

52 yıllık siyaset mücadelelerinin harcının akılla, şuurla, dengeyle, ihtiyatla, ilkeyle, ülküyle ve imanla karılmış olduğuna dikkat çeken Bahçeli, "Bizi biz yapan, bizi bir millet yapan her değer, her emanet, her kazanım siyasi varlığımızın kemer taşıdır. Milliyetçi Hareket Partisi gücünü milletinden, cesaretini tarihinden, ilhamını da ecdadından almıştır. Başkaları gibi, zihinlerimiz ipotekli, heyecanlarımız rehinli, kalplerimiz mühürlü değildir. 52 yıldır, neye inanmışsak onu söyledik. Neyi görmüşsek onu anlattık. İaşemizin değil, istiklalimizin destekçisiyiz. İkbalimizin değil, istikbalimizin derdindeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi; Kerkük'te Gökbayrak, Karabağ'da zafer, Kıbrıs'ta milli dava, Kaşgar'da hüzün, Kırım'da umut, Turan coğrafyasında sönmeyecek meşale, silinmeyecek menkıbedir. Bugüne kadar hamd olsun çizgimizde bir kırıklık olmadı. İnançlarımızda herhangi bir gevşeme yaşanmadı, irademize gem vurulamadı. Toplumsal huzur, ekonomik refah, siyasal istikrar için çalıştık. 13 asır önce Ötüken'den Kutlu Hakanların buyruğu olarak yükselen çağlar üstü mesajların devamlılığı bugünkü zaman diliminde bizlere düşen bir görevdir. Bu görevin gereği harfiyen yerine getirilmektedir" diye konuştu.

"MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ VE CUMHUR İTTİFAKI TÜRKİYE'DİR, TÜRK MİLLETİDİR, İSTİKLAL VE İSTİKBAL AHLAKIDIR"

Milliyetçi Hareket Partisi'nin dibi görünmeyen kuyudan su içmeyeceğini, içmek için eğilenlerin maksadını ve muradını da görmezlikten gelemeyeceğini anlatan Bahçeli, "Önce ülkem ve milletim diyen partimiz, milli devlet güçlü iktidar hedefinden taviz vermez, vermeyecektir. Biz dersimizi tarihten aldık. Önümüze kılavuz olarak tarihi koyduk. Bugüne kadar devam eden siyasal hayatında partimiz, günlük siyasetin dar kalıplarına hiç girmedi. Kalıcı hamleleri, sağlam ve sürekli hedefleri savunarak popülist siyasetin kirliliğinden hep uzak durmaya çalıştı. Zira ülkülerimiz büyüktür, milli varlığımızı korumak için olanla yetinmeye, yerimizde saymaya hiç hakkımız ve zamanımız da yoktur. Bilinmelidir ki, milli varlığımızın halkaları bir kez kopar ve bir kere olsun birbirinden ayrılırsa yeniden birleştirmek, yüzlerce yılda oluşmuş muhteşem beşeri ve kültürel hazineyi yeniden tesis etmek imkansız hale gelecektir. Üzerine titrediğimiz konu işte budur. Kaygılarımız bunun içindir. Aksini düşünen varsa elbette alnını karışlarız. Bunun hilafına hizmet eden çıkarsa kuşkusuz haddini bildiririz. Kimin ne tercihi olur bilemeyiz, ama Müslüman Türk milletine ölümü gösterip sıtmaya razı edecek bir meczup henüz anasının karnından doğmamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin şerefli mücadele tarihini; Türkiye'nin milli birliğini ve kardeşliğini canından aziz bilen, Türk milletinin bekasını yaşatmaya baş koyan, beka tehlikeye düşerse; baş almaya, baş vermeye hazır olan, vatanı ve mukaddes değerleri canı pahasına korumaya yeminli Ülkücü ömürler yazmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi, birliğin ve dirliğin adıdır. Milliyetçi Hareket Partisi haysiyet ve huzurun adresidir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı Türkiye'dir, Türk milletidir, istiklal ve istikbal ahlakıdır" ifadelerini kullandı.

"FETÖ'NÜN, PKK'NIN, KÜRESEL EMPERYALİZMİN KOMPLOLARINA GÖZ YUMMAYACAĞIZ"

18 Mart 1915'te Çanakkale Deniz Zaferi'nin, aynı zamanda tarihin akışını değiştiren bir diriliş destanı olduğunu bildiren Bahçeli, "Bu vesileyle bütün şehitlerimizi hürmetle, rahmetle anıyor, Allah hepsinden razı olsun diyorum. Çanakkale destanının feyziyle, 21 Mart'ta karşılayacağımız Türk'ün Bahar Bayramı'nın kıvancıyla yolumuza devam edeceğiz, önümüze çıkarılan korkulukları birer birer devireceğiz. Türkiye'nin yükselen gücünden gözleri korkan Bizans ve Haçlı kalıntıları Sevr'i tekrar tedavüle sokma hayali taşısalar da, buna cumhurun ittifak ve irade ruhunun gücüyle karşı duracağız. Suriye ve Irak'ın kanlı ve kaotik şartlarını ülkemize ihraç etmek için fırsat kollayanlara müsaade etmeyeceğiz. Terörizme karşı, Çanakkale'de arşa tutunan imanla mücadele edeceğiz. Yılmayacağız, yorulmayacağız, teslim olmayacağız. Bu devleti yıktırmayacağız, bu vatanı parçalatmayacağız, bu milleti böldürmeyeceğiz. Cansa can vereceğiz, kansa kan dökeceğiz, Türklüğün bekasını lekeletmeyeceğiz. FETÖ'nün, PKK'nın, küresel emperyalizmin komplolarına göz yummayacağız. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Biz Cumhur İttifakı'yız" şeklinde konuştu.

"ÜLKÜLERİMİZİ, İLKELERİMİZİ, ÜLKEMİZİN HAKLARINI, ŞEHİTLERİMİZİN HATIRALARINI BÜYÜK BİR SORUMLULUK DUYGUSUYLA TEMSİL ETMEYİ ANT OLSUN SÜRDÜRECEĞİM"

Hem Türkiye'nin hem de dünyanın çetin sorunlarla boğuştuğu bir dönemde, iradelerini göstererek, kendisini bir kez daha Genel Başkanlığa layık gördükleri için Delegelere teşekkür eden Bahçeli, şöyle konuştu:

"Üstlendiğim tarihi ve zor görevi onurla, gururla, heyecanla ve inançla yerine getirmeye devam edeceğim. Emin olunuz, muhannete muhtaç olmayacağız, davamıza asla gölge düşürmeyeceğiz. Ülkülerimizi, ilkelerimizi, ülkemizin haklarını, davamızın emanetlerini, şehitlerimizin hatıralarını, ecdadımızın haysiyetini büyük bir sorumluluk duygusuyla, adanmış bir yürek eşliğinde temsil etmeyi ant olsun sürdüreceğim."

(Mevlüt Hasgül - Engin Yağcı - Yunus Emre Kartal - Nurullah Geylani/İHA)