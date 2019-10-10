Son Dakika Haberleri: "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı"
Son Dakika Güncel 'Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı'

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı"

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı'nda PKK/PYD-YPG'li teröristler ve mevzilerinin tespit edilerek, ateş destek vasıtalarıyla imha edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı'nda PKK/PYD-YPG'li teröristler ve mevzilerinin tespit edilerek, ateş destek vasıtalarıyla imha edildiği bildirildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işlediği belirtildi.

Açıklamada, "Eli kanlı terör örgütü Akçakale'ye attığı havan mermisiyle biri bebek olmak üzere, 2 masum sivili şehit etti. Bebek katili PKK eşittir bebek katili PYD/YPG. Akçakale'de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:04 Kaynak: AA
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