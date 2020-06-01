Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: Çukurca'da 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Hakkari Çukurca Kazan Vadisi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Özel Harekat timleri 3 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Çukurca Kazan Vadisi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Jandarma Özel Harekat timlerince dün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristlerin, geçen yıl 1 Haziran'da Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış'ın şehit edildiği saldırının son failleri olduğu belirlendi.

Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terör örgütünün sözde Kazan Vadisi bölge sorumlusu Kava kod adlı terörist olduğu tespit edildiği vurgulandı. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte, 1 adet M-16 Piyade Tüfeği, 2 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet roketatar, 2 adet anti-tank mayını, 1 adet EYP alıcısı, 6 adet el bombası, EYP yapımında kullanılmak üzere 1 adet pense ve akımölçer, 1 adet fotoğraf makinası, 1 adet el dürbünü, 3 adet termal panço, 1 adet radyo ele geçirildiği bildirildi.

(İrfan Çalışkan/İHA)