Şehitlerin adı Hakkari'de yaşatılıyor - Son Dakika

Şehitlerin adı Hakkari'de yaşatılıyor

18.03.2021 22:12

Şehitlerin adı Hakkari'de yaşatılıyorHAKKARİ – Hakkari'de, Gara şehidi Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun'un adına kütüphane, Şehit Özel Hareket Polisi Osman Gül adına ise eğitim ve brifing salonu açıldı.

Şehitlerin adı Hakkari'de yaşatılıyor

HAKKARİ – Hakkari'de, Gara şehidi Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun'un adına kütüphane, Şehit Özel Hareket Polisi Osman Gül adına ise eğitim ve brifing salonu açıldı.

Gara'da Pençe Kartal-2 Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun adına Ahmed-i Hani İlk ve Ortaokulunda kurulan kütüphane törenle hizmete açıldı. Törene, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Albay Hasan Paçalı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür katıldı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Şehit Burak Yüzbaşı'ya rahmet dileyerek, Şehit Burak Coşkun ile Hakkari Dağ ve Komando Tugayında beraber çalıştığını söyledi. Vali Akbıyık, "Anlamlı bir günde kütüphane açıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferinin 106. anma yıl dönümü ve aynı zamanda Şehitler Günümüz hepimize kutlu olsun. Biz sadece Çanakkale'de değil vakti geldiğinde Gara'da, Hakurk'ta geçmişte de birçok şehit verdik. Allah milletimize bir daha kötü günler göstermesin. Çanakkale'deki gibi tabi ki vakti zamanı geldiğinde biz devlet olarak millet olarak 7 düvele karşı da Anadolu'nun bütün varlığı ile bütün insanı ile her zaman karşı durup bu vatanı, bu toprağı, bu bayrağı kanımızın son damlasına kadar savunuruz. Biz Çanakkale'de de 7 düvele karşı savaştık. Bugün de birçok yerde Libya'da, Karabağ'da, Kuzey Irak'ta, Suriye'de mücadelemiz devam ediyor. Bu bizim Allah'ın verdiği önemli bir misyonumuz. Mazlum milletlerin, nerede zulüm varsa, kötülük varsa her zaman karşısında bizi bulmuştur. Şehidimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Vali Akbıyık, kütüphanenin açılışını yaptıktan sonra beraberindekilerle İl Emniyet Müdürlüğüne geçerek, 9 Ağustos 2020 yılında Yüksekova ilçesi Ağaçlı köyü yakınlarında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Özel Hareket Polisi Osman Gül adına açılan eğitim ve brifing salonunun açılışına katıldı.

Şehitlerin adı Hakkari'de yaşatılıyor
Şehitlerin adı Hakkari'de yaşatılıyor
Şehitlerin adı Hakkari'de yaşatılıyor
Şehitlerin adı Hakkari'de yaşatılıyor

Komando, Hakkari, Şehit, Gara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehitlerin adı Hakkari'de yaşatılıyor - Son Dakika


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