Son dakika haberi... Şehitler adına para toplayan suç örgütünün liderinin paraları kumarda harcadığı ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika haberi... Şehitler adına para toplayan suç örgütünün liderinin paraları kumarda harcadığı ortaya çıktı

18.02.2021 21:18

Son dakika haberi: Şehitler adına para toplayan suç örgütünün liderinin paraları kumarda harcadığı ortaya çıktı İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda şehit ve gazilerin ismini kullanarak, yardım adı altında para toplayıp dolandırıcılık yapan suç örgütünün liderinin, aldığı tüm bağışları kumarda...

Şehitler adına para toplayan suç örgütünün liderinin paraları kumarda harcadığı ortaya çıktı

İZMİR - İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda şehit ve gazilerin ismini kullanarak, yardım adı altında para toplayıp dolandırıcılık yapan suç örgütünün liderinin, aldığı tüm bağışları kumarda yediğini söylediği öğrenildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Fikret T. isimli şahsın yönettiği Şehitler ve Gaziler Sosyal Hizmet Merkezi adına çağrı merkezi kurulduğunu ve çağrı merkezinden kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, il ve ilçe başkanları, dernekler, vakıflar ve ticari işletmelerin arandığını tespit etmişti. Aramalarda kendilerini Şehitler ve Gaziler Sosyal Hizmet Merkezi çalışanı veya gazi, emekli albay, üsteğmen, astsubay olarak tanıtan şahısların, şehit, gazi veya çocukları adına para topladığının belirlenmesi üzerine hemen harekete geçilmiş, operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. İzmir merkezli Ankara, Düzce, İstanbul, Çanakkale illerinde düzenlenen eş zamanları baskınlarda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kullanılan konuşma metinleri, silahlar ve mermilerinde ele geçirildiği operasyonda gözaltındaki 22 zanlı, polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında elebaşı Fikret T.'nin de bulunduğu 7 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden 10'u adli kontrol şartıyla salıverilirken, 5'i ise serbest bırakıldı.

Para karşılığı dergi, ajanda gibi hediyeler vermişler

Öte yandan suç örgütü elemanlarının, çetenin yardım isteğini kabul eden vatandaşlardan 100 lira ile 300 lira arasında değişen paralar aldıkları, karşılığında da dergi, ajanda, bayrak gibi hediyeler verdikleri, para aldıkları bazı kişileri ise abone yaptıkları belirlendi.

Milletin duygularını sömürerek aldığı paraları kumarda harcamış

Suç örgütünün lideri Fikret T.'nin ifadesinde kumar oynamak için sık sık İzmir'e geldiği, toplanan bağış paralarını da kumarda harcadığını söylediği öğrenildi. Fikret T.'nin 'şehit ve gazi yakınlarına yardım edeceğiz' yalanıyla insanların milli duygularını istismar ederek her ay ortalama kazandığı 500 bin liranın büyük bölümünü bahis sitelerinde ve kumar masalarında harcadığını ifadesinde söylediği bildirildi.

Son dakika haberi... Şehitler adına para toplayan suç örgütünün liderinin paraları kumarda harcadığı ortaya çıktı
Son dakika haberi... Şehitler adına para toplayan suç örgütünün liderinin paraları kumarda harcadığı ortaya çıktı
Son dakika haberi... Şehitler adına para toplayan suç örgütünün liderinin paraları kumarda harcadığı ortaya çıktı
Son dakika haberi... Şehitler adına para toplayan suç örgütünün liderinin paraları kumarda harcadığı ortaya çıktı
Son dakika haberi... Şehitler adına para toplayan suç örgütünün liderinin paraları kumarda harcadığı ortaya çıktı
Son dakika haberi... Şehitler adına para toplayan suç örgütünün liderinin paraları kumarda harcadığı ortaya çıktı

Dolandırıcılık, Şehit, İzmir, Gazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Şehitler adına para toplayan suç örgütünün liderinin paraları kumarda harcadığı ortaya çıktı - Son Dakika


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