Şehitlerin anıları müzede yaşatılıyor - Son Dakika
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Şehitlerin anıları müzede yaşatılıyor

6 saat önce

TOKAT'ta Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 2004 yılında kurulan müzede şehitlerin anıları yaşatılırken, ziyaretçiler duygu dolu anlar yaşıyor.

Şehitlerin anıları müzede yaşatılıyor, System.String[]
TOKAT'ta Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 2004 yılında kurulan müzede şehitlerin anıları yaşatılırken, ziyaretçiler duygu dolu anlar yaşıyor.

Tokat Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde 2004 yılında 'Şehit Müzesi' oluşturdu. Müzede 1974 yılından itibaret şehit olanların fotoğraflarının yanı sıra, ailelerin getirdiği özel eşyalar da konuldu. Sergilenenler arasında şehitlerin vatani görevlerini yaparken ailelerine yazdıkları mektuplar, saatler, palaskalar ve botlar yer alıyor. Müzeyi ziyaret edenler duygusal anlar yaşıyor.

'MEKTUPLARI OKUDUKLARINDA DUYGULANIYORLAR'

Şehit Müzesi'ni 2004 yılında kurduklarını belirten Dernek Başkanı İbrahim Demirel, "Tokatlı şehitlerimizin kullanmış oldukları malzemeleri burada sergiliyoruz. Müzemizin içerisinde şehitlerimizin saatleri, kalemleri, bıçakları, botları, palaskaları, ailelerine yazdıkları mektupları var. Bizler de aileleri olarak, şehitlerimizin anılarını bu müzede yaşatıyoruz. Ayrıca 1974 yılında bugüne kadar olan şehitlerimizin resimlerini de sergiliyoruz. Buraya öğrenciler geliyor, özellikle buradaki mektupları okuduklarında duygulanıyorlar" dedi.

Başkan Demirel, Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib'te düzenlemiş oldukları 'Bahar Kalkanı' harekatını desteklediklerini belirterek "Şehit aileleri olarak operasyona katılan askerlerimize dua ediyoruz. Her zaman onların yanlarındayız. Bizler de şehit babaları olarak İdlib harekatında şehit evlatlarımızın yarım bıraktığı yerden görev almak istiyoruz" diye konuştu.


- Tokat
İdlib, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:45 Kaynak: DHA
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