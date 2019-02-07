Son Dakika Haberleri: Şehitlerin Anısı Sınıf Kapılarında Yaşatılacak

Şehitlerin Anısı Sınıf Kapılarında Yaşatılacak

36 dakika önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde ilçe nüfusuna kayıtlı 16 şehidin anısını yaşatmak için Semiha Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sınıf kapıları şehitlerin fotoğraflarıyla kaplandı.

Şehitlerin Anısı Sınıf Kapılarında Yaşatılacak, System.String[]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde ilçe nüfusuna kayıtlı 16 şehidin anısını yaşatmak için Semiha Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sınıf kapıları şehitlerin fotoğraflarıyla kaplandı.

Suşehri Semiha Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi, okul aile birliği ve Suşehri İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneğince organize edilen şehitleri anma programı çerçevesinde ilçe nüfusuna kayıtlı 16 adet şehidin fotoğrafı sınıf kapılarına kaplama olarak yapıldı. Düzenlenen programda konuşan Semiha Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yakup Topçu,"Öğrencilerimizde şehadet bilincini geliştirmek, vatan millet duygularını arttırmak ve gelecek nesillere şehitlerimizin hatırasını aktarabilmek için arkadaşlarımızla böyle bir çalışma yaptık."dedi.

Programa katılan şehit yakınları sınıf kapılarındaki fotoğrafları görünce duygulu anlar yaşadılar. Daha sonra şehitler için Kur'anı Kerim okutularak dualar edildi. Programa Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Halil Uludağ, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Duran Vuranok, kurum amirleri şehit yakınları ve öğrenciler katıldı. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:29 Kaynak: İHA

Sivas, Semiha Yıldırım, Suşehri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyanet'in 9 Bin 500 Personel Alım Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı Baraj Suyunun Altında Kalan Köy Ortaya Çıktı

Almanya'dan ABD'yi Sinirlendiren Adım: Türkiye'ye Değil Bize Gönderecektiniz MİT TIR'ları Davasında Yargılanan Can Dündar'ın Babası MİT'ten Emekli Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 14:05:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehitlerin Anısı Sınıf Kapılarında Yaşatılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]