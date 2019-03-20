Son Dakika Haberleri: Şehitlerin Anısı Sınıf Kapılarında Yaşatılıyor

Şehitlerin Anısı Sınıf Kapılarında Yaşatılıyor

2 saat önce

Hatay'ın Payas ilçesinde, 6 şehidin anısını yaşatmak için Yunus Emre Ortaokulu sınıf kapıları şehitlerin fotoğraflarıyla kaplandı.

Şehitlerin Anısı Sınıf Kapılarında Yaşatılıyor, System.String[]
Hatay'ın Payas ilçesinde, 6 şehidin anısını yaşatmak için Yunus Emre Ortaokulu sınıf kapıları şehitlerin fotoğraflarıyla kaplandı.

Hatay'ın Payas ilçesinde Yunus Emre Ortaokulu yönetimi, ilçe nüfusuna kayıtlı şehitlerden Mustafa Ozan Gökçe, Bilal Türkmen, Ömer Doğan, Murat Bagtur, Yetkin Erşan ve Mehmet Kapucu'nun fotoğrafını sınıf ve idareci odası kapılarına kaplama olarak yaptırdı.

Yunus Emre Ortaokulu Müdürü Durmuş Ali Aysal, "Öğrencilerimizde şehadet bilincini geliştirmek, vatan millet duygularını arttırmak ve gelecek nesillere şehitlerimizin hatırasını aktarabilmek için arkadaşlarımızla böyle bir çalışma yaptık" dedi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:46 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyete Kasap Nusret'ten Dev Yatırım! Park Hyatt Oteli 50 Milyon Euroya Devraldı Muharrem İnce'den MHP Milletvekili Cemal Enginyurt'a 50 Bin Liralık Dava Bosna Kasabı'na Verilen 40 Yıllık Hapis Cezası Müebbette Çevrildi Denizli'de Bir Deprem Daha Meydana Geldi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 17:44:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehitlerin Anısı Sınıf Kapılarında Yaşatılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]