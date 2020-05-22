Şehitlerin anısına çocuklara bayramlık hediye ettiler - Son Dakika

Malatya Kardeşlik Platformu, '1 Şehit 1 Çocuk' projesi kapsamında şehitlerin anısına Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi 100 çocuğa bayramlık kıyafet hediye etti.



2014 yılında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etmek adına sosyal medya da kurulan Malatya Kardeşlik Platformu, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Platform Başkanı Yavuz Keskin şehitlerin anısına '1 Şehit 1 Çocuk' projesi ile 100 çocuğa Ramazan Bayramı öncesi bayramlık kıyafet hediye ettiklerini söyledi. Bayram öncesi çocukları sevindirdiklerini belirten Keskin, bu proje ile vatanı için gözünü kırpmadan canını veren aziz şehitlere vefa borcunu ödemek istediklerini ifade etti.



Platform Başkanı Yavuz Keskin, yüzlerde tebessüm olmaya devam edeceklerini belirterek, şunları söyledi:



"Bence insanların yardım kadar onlarla ilgilenildiğini hissetmeye ihtiyacı var. İnsanın kendi ile ilgilenildiğini hissettiğinde hayata duyduğu güven artıyor. Bazen birinin gülümsemesine ihtiyacı var hepimizin. Birinin bizi dinlemesine. Biz yardım etmek konusunda bilinçli bir topluluğuz, 2014 yılından bu yana buna gönül verdik. Sosyal medya da sadece Allah rızası için kurduğumuz Malatya Kardeşlik Platformu olarak bugüne kadar birçok il ziyaret ettik. Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde ihtiyaç sahipleri vatandaşlarımıza yardım elimizi uzatmak için büyük bir çaba içine girdik. Yardıma ihtiyacı olduğunu bildiğimiz ve duyduğumuz insanları gidip yerlerinde ziyaret ediyoruz. Vatandaşlarımızı ve onların dertlerini dinliyoruz. Onlara destek oluyoruz. Bulunduğumuz yardımlarda dikkatinizi çeken en önemli şey insanların tebessümü olacaktır. Öte yandan gönüllü üyelerimiz ile birlikte gittiğimiz her yerde yardımlarımızın yanı sıra gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak ve bilinçlenmeleri adına eğitimler ve seminerler de düzenledik. Ramazan Bayramı öncesi şehit ailelerine bir nebzede olsa vefa borcumuzu ödemek ve yanlarında olduğumuzu göstermek için bu anlamlı projeyi hayata geçirdik. Bu vatanı için gözünü kırpmadan canını veren aziz şehitlerimizin yakınlarını ziyaret ederek, onların adına ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına bayramlık elbise hediye ettik. Her bir şehidimiz için bir çocuk giydirdik. Şehitlik mertebesini onlara anlattık. Gönüllere dokunduk, yüzlerde tebessüm olduk. Bizlerden desteklerini esirgemeyen yardımseverlere de teşekkürlerimizi borç biliriz" - MALATYA