Şehitlerin Anısını Bestelerinde Yaşatıyor

Müzisyen Hanifi Gökhan, Osmaniyeli 257 şehidin anısına her biri için ayrı ayrı şarkılar besteliyor, şarkıların sözlerini şehitlerin fotoğrafları ile birleştirdiği tabloları da ailelerine armağan ediyor.

Müzisyen Hanifi Gökhan, Osmaniyeli 257 şehidin anısına her biri için ayrı ayrı şarkılar besteliyor, şarkıların sözlerini şehitlerin fotoğrafları ile birleştirdiği tabloları da ailelerine armağan ediyor.



Gökhan, 2016 yılında Hakkari'de, PKK'lı teröristlerce şehit edilen ilkokul arkadaşı Uzman Çavuş Veli Demiryürek için yaptığı besteyi, bir projeye dönüştürmek istedi.



Bu kapsamda, arkadaşı için yaptığı eserin sözlerini Demiryürek'in fotoğrafının üzerine bastırıp çerçeveleterek şehidin ailesine hediye etti.



Daha sonra Osmaniyeli 257 şehit için çalışma başlatan Gökhan, vatan uğruna can verenlere ayrı ayrı besteler yapıyor. Gökhan, eserlerin sözlerini, şehitlerin fotoğraflarının da yer aldığı tablolara dönüştürerek ailelerine armağan ediyor.



Hanifi Gökhan, 2015'te Şırnak'ta şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet Acar için yaptığı şarkının sözlerinin yer aldığı tabloyu ailesine teslim etmek için şehidin baba evine geldi.



Tabloyu şehidin annesi Yeter Acar'a hediye eden Gökhan, şehitler için gerçekleştirdiği çalışmasını anlattı.



Gökhan, "Yıllar önce, arkadaşım Veli Demiryürek okul bahçesinde, büyüyünce şehit olacağını söylemişti. Ben de sen şehit olursan ülkemiz için, şehit olan kardeşlerimiz için eserler yazarak beste yapacağım demiştim. Yıllar sonra arkadaşım sözünü tuttu ve şehit oldu. Söz tutma sırası bana geldi. Ben de vatan için hayatını veren Osmaniye'nin 257 yiğit evladı anısına, isimlerine beste yaptım." diye konuştu.



Gökhan, Osmaniyeli şehitlerin ardından Türkiye'deki tüm şehitler için beste yapmaya başlayacağını sözlerine ekledi.



Şehit Uzman Çavuş Mehmet Acar'ın annesi Yeter Acar da Hanifi Gökhan'ın oğlu için şiir yazıp beste yapmasının kendisini çok duygulandırdığını belirterek, "Güzel bir hediye. Evimin en güzel yerine asacağım. Çok mutlu oldum. Şehitler ölmez, vatan bölünmez." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fazıl Say Konserinden Gurur Duydum

Son Dakika! Mustafa Sarıgül, DSP'den Belediye Başkan Adayı Oldu

Pahalı Sebze ve Meyve Fiyatlarına Bakan Pakdemirli'den Açıklama: Cezaları Kesiyoruz

"Aylık Bin TL Kazanıyorum" Diyen Berkay Şahin'den İlk Açıklama: Bunlara Takılmayın