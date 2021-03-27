Şehitlerin hatıraları Şehitler Müzesi'nde yaşatılacak - Son Dakika

Şehitlerin hatıraları Şehitler Müzesi'nde yaşatılacak

Sivas'ın Gürün ilçesinde Anadolu Lisesi'ne kurulan Şehitler Müzesi'nde Şehitlerin hatıraları yaşatılacak.

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde Anadolu Lisesi'ne kurulan Şehitler Müzesi'nde Şehitlerin hatıraları yaşatılacak.

Sivas Valiliği himayesinde başlatılan "700 Fikir 700" proje çalışması kapsamında Gürün Anadolu Lisesi'ne önceki yıllarda yapılan Şehitler Köşesinin genişletilerek Şehitler Müzesine dönüştürüldü. Gürün Kaymakamlığı tarafından, hayırseverleri desteğiyle hazırlanan müzenin açılışı Sivas Valisi Salih Ayhan'ın ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'ın katılımıyla yapıldı. Vali Salih Ayhan ve beraberindekiler müze hakkında Gürün kaymakamı Kadir Algın'dan bilgi aldı. Şehitlerin isimlerinin yer aldığı müzede, Şehitlerin eşyaları sergilenecek.

Şehit İsrafil Kargı'nın yakını Sultan Kargı, "Öncelikle Gürün kaymakamlığımıza ve Sivas Valiliğimize çok teşekkür ederim. Bu yolda benim arkamda durup, bana destek oldukları için" dedi.