Şehitlerin isimi parklarda yaşayacak

Nizip Belediye Meclisi, 3 şehidin isminin ilçedeki parklara verilmesini kararlaştırdı.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatan için şehit olanları unutmamak ve unutturmamak adına Nizipli 3 şehidin ismini ilçe merkezinde bulunan parklara verdiklerini dile getirdi.

Şehitlerin isimlerini ölümsüzleştirmek istediklerini vurgulayan Sarı, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin isimleri de kendileri gibi ölümsüz olsun diye Belediye Meclisimizden böyle bir karar aldık. Şehitler bizim, bu halkın evlatları. Anılarını yaşatmak da hepimizin görevi. 3 kahraman şehidimizin anısı bundan sonra parklarımızda yaşayacak. Burada oyun oynayan her çocuğumuz, bu vatan için canını feda eden şehitlerimizi tanıyacak. Tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.".

Sarı, Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki parka Şehit Aydın Özer, Fatih Sultan Mahallesi'ndeki parka Şehit Müslüm Köşker ve Mevlana Mahallesi'ndeki parka ise Şehit Mehmet Kaz Parkı adlarının verildiğini sözlerine ekledi.