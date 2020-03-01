Şehitlerin isimleri okunurken tribünde hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Şehitlerin isimleri okunurken tribünde hüngür hüngür ağladı - Son Dakika Spor

Şehitlerin isimleri okunurken tribünde hüngür hüngür ağladı

6 saat önce

Süper Lig'in 24. haftasında Denizlispor ile Yeni Malatyaspor oynanan karşılaşama da İdlib şehitlerinin ismi okunurken maçı izlemeye gelen kadın bir taraftarın gözyaşlarına boğulması herkesi duygulandırdı.

Şehitlerin isimleri okunurken tribünde hüngür hüngür ağladı, System.String[]

Süper Lig'in 24. haftasında Denizlispor ile Yeni Malatyaspor oynanan karşılaşama da İdlib şehitlerinin ismi okunurken maçı izlemeye gelen kadın bir taraftarın gözyaşlarına boğulması herkesi duygulandırdı.


Denizlispor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmayı izlemek için Atatürk Stadına gelen ve ismi öğrenilemeyen kadın taraftar karşılaşma başlangıcında İdlib'de şehit düşen 34 kahraman askerin isimleri okunurken gözyaşlarına hakim olamadı. Şehitlerin isimleri okunmaya başladıktan sonra kendini tutamayan kadın taraftar hüngür hüngür ağladı. Kadın taraftarın duygulanıp ağladığı anlar ise fotoğraf karelerine yansıdı. - DENİZLİ

Yeni Malatyaspor, Denizlispor, İdlib, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:06 Kaynak: İHA
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