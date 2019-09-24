Son Dakika Haberleri: Şehitlerin isimleri sınıflarda yaşatılacak
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Şehitlerin isimleri sınıflarda yaşatılacak

18 dakika önce

Edirne'ye bağlı Meriç ilçesinde, Meriç Kaymakamlığı tarafından şehitlerin isimleriyle hatıralarının yaşatılması amacıyla "Meriç Sınıfı Şehitler Ölmez" projesi başlatıldı.

Şehitlerin isimleri sınıflarda yaşatılacak, System.String[]

Edirne'ye bağlı Meriç ilçesinde, Meriç Kaymakamlığı tarafından şehitlerin isimleriyle hatıralarının yaşatılması amacıyla "Meriç Sınıfı Şehitler Ölmez" projesi başlatıldı.


Meriç Kaymakamlığınca başlatılan projede Meriçli 15 şehidin isimleri sınıf, kütüphane, teknoloji atölyesi ve kodlama sınıflarına verilecek. "Meriç Sınıfı Şehitler Ölmez" projesi kapsamında ilk tören Büyük Doğanca İlkokulu'nda sınıfların açılışıyla yapıldı.


Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, törende yaptığı konuşmada, projeyle Meriçli şehitlerin anısının yaşattıklarını ve öğrencilerin şehitlik mertebesi konusundaki farkındalıklarının artırıldığını belirtti.


Özel bir projenin hayata geçirildiğini belirten Kaymakam Güngör, "Proje kapsamında Meriç Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarımızda, Meriçli 15 şehidimizin ismi okullardaki yeniden dizayn edilecek 1. sınıflara, kütüphanelere, robotik kodlama sınıflarına, fen teknoloji atölyelerine verilecektir. 1. sınıf derslikleri bitirildikten sonra diğer ilkokul sınıflarımız imkanlar dahilinde yapılacaktır" ifadelerini kullandı.


Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, törende, şehit ailelerine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.


Törene, Meriç Belediye Başkanı Erol Dübek, Meriç İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Ocak ve şehit aileleri katıldı. - EDİRNE

Doğanca, Edirne, Meriç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:57 Kaynak: İHA
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