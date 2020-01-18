Şehitlerin isimleri sınıflarda yaşayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehitlerin isimleri sınıflarda yaşayacak - Son Dakika

Şehitlerin isimleri sınıflarda yaşayacak

6 saat önce

Giresun Üniversitesi Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu son sınıf öğrencisi Medine Palabıçak'ın yaptığı proje kapsamında Eynesil İmam Hatip Ortaokulu dersliklerine başta Eynesilli şehitler olmak üzere terörle mücadelede şehit olan 11 şehidin isimleri verildi.

Şehitlerin isimleri sınıflarda yaşayacak, System.String[]

Giresun Üniversitesi Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu son sınıf öğrencisi Medine Palabıçak'ın yaptığı proje kapsamında Eynesil İmam Hatip Ortaokulu dersliklerine başta Eynesilli şehitler olmak üzere terörle mücadelede şehit olan 11 şehidin isimleri verildi.


Tören Eynesil İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe, İlçe Emniyet Müdür Vekili, İlçe Jandarma Komutanı, şehit aileleri ve okul öğrenci ve personeli katılımıyla Eynesil İmam Hatip Ortaokulunda yapıldı.


Proje sahibi Medine Palabıçak törende bir konuşma yaparak "Bu projeyi yapma amacım şehitlerimizin her zaman kalbimizde var olduğunu, unutmadığımızı, emanetlerine sahip çıktığımızı göstermek" dedi.


2 Nisan 2016 tarihinde Mardin'de şehit olan Uzman Çavuş Bekir Kelleci'nin ismi tabelası, İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe ve şehit Bekir Kellecinin annesi ile birlikte yerleştirdi. Daha sonra diğer şehit isimleri ilçe emniyet müdür vekili, ilçe jandarma komutanı ve şehit aileleri tarafından sınıf tabelalarına yerleştirdiler. - GİRESUN

Eynesil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Irak'ın kuzeyinde bir askerimiz şehit oldu
8 yaşındaki Hafza, ilk karnesini şehit babasına götürdü Terör örgütü PKK'nın lider kadrosunu yakalanma korkusu sardı! Sürekli yer değiştiriyor Beşiktaş'ta korkunç olay! Şoför ölü, arka koltuktaki kişi ise ağır yaralı bulundu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 18:33:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehitlerin isimleri sınıflarda yaşayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]