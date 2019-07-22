Şehitlerin isimleri yaşatılacak

Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Şehitlerimizi her kurumda yaşatıyoruz" adlı proje gerçekleştirildi.

Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Şehitlerimizi her kurumda yaşatıyoruz" adlı proje gerçekleştirildi.



Akdağmadeni İlçesinde bugüne kadar vatan uğruna can vermiş şehit olmuş, 17 adet şehidin adları 17 okul kütüphanesine adları verilerek yaşatılacak. Konuyla ilgili bir açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan,



"İlçemizde bugüne kadar şehit olmuş 17 evladımızın ismini okullarımızdaki Kütüphanelere vererek okulda eğitim gören öğrencilerimize vatan millet sevgisi ve farkındalık oluşturduğumuza inanıyorum. Yakın zamanda şehit olan Piyade Uzm. onbaşı Mehmet Köklü'nün adınıda Öğretmen evi toplantı salonuna verdik. Şehit ailemizle birlikte açılışını yapıyoruz hayırlı olsun diye konuştu. Öğretmenevi Piyade Uzm. onbaşı Mehmet Köklü Toplantı Salonu açılışına Şehit annesi Gülay Köklü, şehidin kardeşleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, Şube Müdürleri Ömer Özdemir, Yasin Yılmaz katıldı. - YOZGAT

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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