Şehitlerin isimlerini araçlarına yazdılar - Son Dakika

Samsun'da modifiye severler bir araya gelerek şehitlerin ismini araçlarının üzerine yazdı.



Şehitleri anmak ve terörü lanetlemek amacıyla yapılan etkinlikte modifiye tutkunları araçlarının farklı yerlerine Samsunlu şehit isimlerinin yer aldığı yazıları yapıştırdı.



Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi yanındaki otoparkta yapılan etkinlikte yaklaşık 50 araç yer aldı. Araçlarına astıkları bayraklarla etkinliğe katılan araç sahipleri Samsunlu şehitlerin isimlerini unutulmaması amacıyla bir araya geldi. Araçlarına şehit isimlerini yapıştıran katılımcılar daha sonra bir açıklama yaptı.



Katılımcılar adına konuşan Erkan Demiröz, "Samsun'un şehitlerine sahip çıkma, isimlerini anma ve araçlarımıza yapıştırma adı altında toplanma kararı aldık. Bu anlamlı etkinliğe yaklaşık 50 araçlık bir katılım oldu. İnşallah diğer illerde de bu tarz etkinlikler düzenlenir de ismi anılmayan hiçbir şehit kalmaz. Bu vatan onlar sayesinde ayakta. İnşallah şehitlerimize layık bir organizasyon olmuştur" dedi.



Etkinliğe katılanlardan Taner Kaya ise, "Biz onları kalbimizde taşıyorduk şu anda da araçlarımızda taşıyoruz gördüğünüz gibi. Bu etkinliği düzenleyen herkesten Allah razı olsun" şeklinde konuştu.



Aracına şehit olan akrabasının ismini yazan Ozan Özgür Özcan ise, "Akrabam Diyarbakır Sur'da 2017 yılında çevik kuvvet olarak görev yaparken bombalı saldırıda şehit oldu. O zaman 1.5 yaşında kızı yetim kaldı. Bizim çocukluğumuzu geçirdiğimiz yaşı benden büyük olan abimin adını yaşatmak istedim her yerde de duyurmak istedim. Yakınınız olunca anlıyorsunuz ne kadar zor bir şey olduğunu. Bu kadar masum insanın canını alan terörü lanetliyoruz" diye konuştu.



Açıklama sonrası modifiye tutkunları düzenlenen konvoy ile şehitleri andı. - SAMSUN