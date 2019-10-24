Şehitlerin isimlerinin yaşatıldığı meyve bahçesi

Ordu'nun Ünye ilçesinde terör saldırılarında şehit olanların isimlerini yaşatmak adına oluşturulan "Şehitler Bahçesi" görenlerin ilgisini çekiyor.

İlçenin Keş Mahallesi'nde çiftçi Yahya Karaoğlan, iki dönümlük alandaki fındıklarını sökerek yerine meyve ağaçları dikti.

Karaoğlan, daha sonra meyve ağaçlarının üzerine kaymakam, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı, öğretmen, siyasetçi, asker ve polis başta olmak üzere terör şehitlerinin bilgilerini ve fotoğrafını astı.

Çiftçi Karaoğlan, bahçenin üzerindeki evini de şehit ailelerinin kullanımına açtı.

Karaoğlan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu bahçeyi iki yıl önce oluşturmaya başladığını söyledi.

Vatan uğruna şehit düşen ve teröre kurban giden isimleri yaşatmak için böyle bir bahçe hazırladıklarını ifade eden Karaoğlan, "Şehitlerin isimleri genel itibarıyla üst geçitlere, köprülere veriliyor. Bir gün eşim ile birlikte şehitlerimiz için ne yapabiliriz diye düşünürken bu fikir aklımıza geldi. Şehitlerimizin yaşaması için bu bahçeyi oluşturduk." dedi.

Bahçede 200'ün üzerinde meyve ağacı bulunduğunu aktaran Karaoğlan, "120 terör şehidimizin ismini buradaki ağaçlara koyduk." diye konuştu.

Zaman zaman şehit ailelerini onlar için tahsis ettikleri evde ağırladıklarını dile getiren Karaoğlan, şunları söyledi:

"Evimizi de şehit aileleri ve yakınlarına tahsis ettim. Şehit aileleri ve yakınları buraya gelip diledikleri kadar ücretsiz bir şekilde kalabiliyor. Zaman zaman gelip kalanlar oluyor. Çok memnun oluyorlar. Böyle bir şeyin daha önce görülmediğini, hiç zaman yapılmadığını ifade edip, teşekkür ediyorlar. Tabii ki bu 'Şehitler Bahçesi'ni ileri dönemlerde daha da güzelleştirip geliştirmeyi düşünüyoruz."

Öte yandan Ünye Çakırtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle Şehitler Bahçesi'ni gezdi.

Lisenin müdürü Tuncer Öztürk, çiftçi Yahya Karaoğlan'ın bahçesinde vatan, millet ve şehitlik sevgisini çok güzel yansıttığını dile getirdi.

Öğrenciler de Karaoğlan'a teşekkür etti.