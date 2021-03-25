Şehitlerin ismi Karabük'teki okullarda yaşatılacak - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3 okula, şehitlerin isimleri verildi.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, ilçedeki 3 okula isimleri verilen şehitlerin aileleriyle Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nde bir araya geldi.

Şehit aileleriyle yakından ilgilenen Kaymakam Türköz, yaptığı konuşmada, "Bugün bizim için özel bir gün. Kalplerimizde yaşattığımız şehitlerimizin isimlerini 3 okulumuza verdik. Bu vesileyle ailelerimizle bir araya geldik. Safranbolu Anaokulunun adı 'Şehit Aybüke Yalçın Anaokulu', Kalealtı İlkokulunun adı 'Kalealtı Şehit Oğuz İnan İlkokulu', Harmanlar Ortaokulunun adı ise 'Harmanlar Şehit Halil Gözlemeci Ortaokulu' olarak değiştirildi." dedi.

Türköz, program sonunda şehitlerin isimleri verilen okulların fotoğrafının yer aldığı tabloyu şehit ailelerine takdim etti.

Programa, Safranbolu Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ve şehit aileleri katıldı.