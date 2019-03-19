Şehitlerin Kanı Yerde Kalmadı
44 dakika önce
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan Dilhaz kod adlı Orhan Ok, Reber kod adlı Kasım Saptık ve Aras Rezzan kod adlı 3 teröristin Mardin'de etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan Dilhaz kod adlı Orhan Ok, Reber kod adlı Kasım Saptık ve Aras Rezzan kod adlı 3 teröristin Mardin
'de etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Mardin'in Dargeçit
ilçesi Yumurtalı Mahallesi'nde kırsalda sığınak olarak kullanıldığı belirlenen mağara imha edildi. Mağarada terörden gri kategoride aranan ve başlarına 300 bin TL ödül konulan Dilhaz kod adlı Orhan Ok, Reber kod adlı Kasım Saptık ve Aras Rezzan kod adlı (İran
uyruklu) toplam 3 terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden Reber kod adlı Kasım Saptık'ın, 2017 yılında Jandarma
Uzman Çavuş Hikmet Zengin'in şehit edilmesi, 2018 yılında Mardin Dargeçit ilçesinde yola yerleştirilen EYP'nin patlatılması sonucu 9 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi olaylarını gerçekleştiren terörist grubun içerisinde yer aldığı belirtildi. - ANKARA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:28 Kaynak: İHA
Yerli Safranın Kilosu 30 Bin TL'den Satılıyor
Dolandırıcılık Çetesinin Lideri, Vergi Rekortmeni Olmuş
Bakan Albayrak: Döviz Alanlar Şimdi Kara Kara Düşünüyor
Mardin'de Teröristlerin Sığınak Olarak Kullandığı Mağaraya Operasyon