Son Dakika Haberleri: Şehitlerin mezar taşları yenilendi
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Şehitlerin mezar taşları yenilendi

30 dakika önce

Gaziantep'in Araban ilçesinde, şehitlerin mezar taşları yenilendi.

Şehitlerin mezar taşları yenilendi, System.String[]

Gaziantep'in Araban

ilçesinde, şehitlerin mezar taşları yenilendi.

Araban

ilçesi mezarlığındaki şehitlikte mezarları bulunan Şehit Piyade Uzman Çavuş Sait Demirel, Şehit Polis Memuru İbrahim Darıcı ve Şehit Polis Memuru

Sabri Emir'in mezar taşları Gaziantep Valiliği tarafından beyaz mermerden tek tip olarak yenilendi.

Mezar taşlarına şehitlerin resimleri konularak, baş taşlarına bayrak takıldı.

Şehit Sait Demirel'in ağabeyi Mustafa Demirel, Arabanlı şehitlerin mezar taşlarının

yenilenmesini sağlayan Gaziantep Valisi Davut Gül'e teşekkür etti.

Gaziantep, Araban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:26 Kaynak: AA
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