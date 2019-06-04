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Şehitlerin mezarları başında gözyaşı döktüler

1 saat önce

MALATYA'da, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlikler dolup taştı.

Şehitlerin mezarları başında gözyaşı döktüler, System.String[]
MALATYA'da, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlikler dolup taştı. Şehit yakınları evlatlarının mezarı başında gözyaşları döktü, dua etti.
Bayram namazından sonra mezarlık ve şehitliklere akın eden vatandaşlar, hem yakınlarının kabrini ziyaret etti, hem de şehitleri anmak için kabirlerine gitti. Şehit ailelerini teselli eden vatandaşlar uzun süre mezarlıklardan ayrılmadı. Şehit asker ve polislerin yakınları ise evlatlarının mezarı başında dua etti, fotoğrafını bağrına basarak gözyaşı döktü.


- Malatya
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:14 Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, Malatya, Güncel
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