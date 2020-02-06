Şehitlerin naaşları tören için filo komutanlığına getirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şehitlerin naaşları tören için filo komutanlığına getirildi - Son Dakika

Şehitlerin naaşları tören için filo komutanlığına getirildi

6 saat önce

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığ felaketinde şehit düşen askerler ile güvenlik korucularının naaşları, tören için Van Jandarma Filo Komutanlığına getirildi.

Şehitlerin naaşları tören için filo komutanlığına getirildi, System.String[]

Van- Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığ felaketinde şehit düşen askerler ile güvenlik korucularının naaşları, tören için Van Jandarma Filo Komutanlığına getirildi.


Salı günü saat 17.00 sıralarında Van-Bahçesaray kara yoluna çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Çığ altında kalan 2 kişiyi kurtarma çalışmalarına elverişsiz hava koşulları dolayısıyla 01.00 sularında ara verilmişti. Çarşamba günü çığ altına kalan 2 kişiyi kurtarmak için bölgeye yaklaşık 350 kişilik bir ekip sevk edildi. Kurtarma çalışmaları yapıldığı sırada ikinci çığın düşmesiyle aralarında jandarma ve güvenlik korucularının da bulunduğu çok sayıda kişi çığ altında kaldı. Bölgede bulunan vatandaşlar ve görevliler çığ altından 63 yaralı ve 11'i jandarma, 7'si güvenlik korucusu olmak üzere 33 kişinin cansız bedenini çıkardı. Olayda şehit olan askerler ve korucular için bugün Van Jandarma Filo Komutanlığında tören düzenlenecek. Şehitlerin naaşları hastane morgundan alınarak konvoy eşliğinde törenin yapılacağı filo komutanlığına getirildi. - VAN

Bahçesaray, Jandarma, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çığ faciasına damga vuran fotoğrafı çeken muhabir, fotoğrafın hikayesini anlattı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'dan "Çığ felaketine neden oldu" iddialarına yanıt Son Dakika: Çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi Çığda şehit olan uzman çavuşun 3 aylık kızıyla vedalaştığı görüntüler yürek dağladı

Son Dakika Haberleri
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı
14:50 Türkiye'de Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
13:41 Koronavirüs'ten korunmak için ne yapmalı? Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı
10:39 Gizem Karaca'nın babasının antikaları kurtuldu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 16:27:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehitlerin naaşları tören için filo komutanlığına getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]