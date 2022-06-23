Diyarbakır Lice'deki Eren Abluka-18 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç ve Uzman Çavuş Turgut İçen kaldırıldıkları hastanede şehit oldu.
Otopsi işlemleri tamamlanan şehitlerin cenazesi, Dağkapı Devlet Hastanesi'nden polis eskortuyla sirenler eşliğinde hastaneden alındı. Naaşların geçtiği sırada başka bir görevde bulunan polisler sıraya geçerek, şehitleri selamladı. Çevredekiler de saygı duruşunda bulundu.
İki şehidin cenazesi, 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilecek.
İşte tüyleri diken diken eden o anlara ilişkin kareler;
Son Dakika › Güncel › Şehitlerin naaşlarının geçişi esnasında caddedeki polisler ve vatandaşlar sıraya geçerek selama durdu! - Son Dakika