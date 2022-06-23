Şehitlerin naaşlarının geçişi esnasında caddedeki polisler ve vatandaşlar sıraya geçerek selama durdu! - Son Dakika
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Şehitlerin naaşlarının geçişi esnasında caddedeki polisler ve vatandaşlar sıraya geçerek selama durdu!

23.06.2022 13:13

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerlerimizin cenazesi yapılan otopsiden sonra polis eskortuyla sirenler eşliğinde hastaneden alındı. Naaşların geçtiği sırada başka bir görevde bulunan polisler ve vatandaşlar şehitleri selamladı.

Diyarbakır Lice'deki Eren Abluka-18 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç ve Uzman Çavuş Turgut İçen kaldırıldıkları hastanede şehit oldu.

POLİSLER ŞEHİTLERİ SELAMLADI

Otopsi işlemleri tamamlanan şehitlerin cenazesi, Dağkapı Devlet Hastanesi'nden polis eskortuyla sirenler eşliğinde hastaneden alındı. Naaşların geçtiği sırada başka bir görevde bulunan polisler sıraya geçerek, şehitleri selamladı. Çevredekiler de saygı duruşunda bulundu.

MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLECEKLER

İki şehidin cenazesi, 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilecek.

İşte tüyleri diken diken eden o anlara ilişkin kareler;

İçişleri: Lice'deki operasyonda 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralı (2)
İçişleri: Lice'deki operasyonda 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralı (2)
İçişleri: Lice'deki operasyonda 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralı (2)
İçişleri: Lice'deki operasyonda 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralı (2)
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Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehitlerin naaşlarının geçişi esnasında caddedeki polisler ve vatandaşlar sıraya geçerek selama durdu! - Son Dakika

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