Şehitlerle ilgili suç teşkil eden paylaşımlardan 43 kişiye işlem, 1 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şehitlerle ilgili suç teşkil eden paylaşımlardan 43 kişiye işlem, 1 tutuklama - Son Dakika

Şehitlerle ilgili suç teşkil eden paylaşımlardan 43 kişiye işlem, 1 tutuklama

6 saat önce

Suriye'deki hain saldırı sonucu 36 askerin şehit düşmesine ilişkin suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan 43 şahıstan biri tutuklandı.

Şehitlerle ilgili suç teşkil eden paylaşımlardan 43 kişiye işlem, 1 tutuklama, System.String[]

Suriye'deki hain saldırı sonucu 36 askerin şehit düşmesine ilişkin suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan 43 şahıstan biri tutuklandı.


Suriye'nin İdlib bölgesinde ateşkesin sağlanması ve devamı, bölgeye yapılan insani yardım faaliyetlerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla bölgede görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik olarak gerçekleştirilen saldırıda 36 askerin şehit düşmesi ile ilgili olarak çeşitli sosyal medya platformlarında, 'Atatürk'e hakaret', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'Halk arasında korku ve panik çıkarmak amacıyla tehdit', 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret', 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, kurum ve organlarını aşağılama' suçlarını içeren paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.


Paylaşımları yapan şahıslara yönelik çalışmalarda, cumhuriyet savcısının talimatına istinaden Antalya genelinde 43 şahıs hakkında adli işlem yapıldı, 5 şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 3'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı, biri tutuklandı, birinin ise işlemleri devam ediyor. - ANTALYA

Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Şehit cenazesine İYİ Partili vekilin fotoğraf çektirme merakı damga vurdu
İdlib şehidinin 8 aylık hamile eşi: "Rabbim bizi o kadar çok sevmiş ki" Türkiye'ye gelen ABD temsilcilerinin fotoğrafında dikkat çeken çanta taşıma detayı İdlib'de ılımlı muhalifler, İran destekli teröristlere ait insansız hava aracı düşürdü

Son Dakika Haberleri
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 21:16:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehitlerle ilgili suç teşkil eden paylaşımlardan 43 kişiye işlem, 1 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]