Şehitlerle ilgili suç teşkil eden paylaşımlardan 43 kişiye işlem, 1 tutuklama - Son Dakika

Suriye'deki hain saldırı sonucu 36 askerin şehit düşmesine ilişkin suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan 43 şahıstan biri tutuklandı.



Suriye'nin İdlib bölgesinde ateşkesin sağlanması ve devamı, bölgeye yapılan insani yardım faaliyetlerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla bölgede görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik olarak gerçekleştirilen saldırıda 36 askerin şehit düşmesi ile ilgili olarak çeşitli sosyal medya platformlarında, 'Atatürk'e hakaret', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'Halk arasında korku ve panik çıkarmak amacıyla tehdit', 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret', 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, kurum ve organlarını aşağılama' suçlarını içeren paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.



Paylaşımları yapan şahıslara yönelik çalışmalarda, cumhuriyet savcısının talimatına istinaden Antalya genelinde 43 şahıs hakkında adli işlem yapıldı, 5 şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 3'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı, biri tutuklandı, birinin ise işlemleri devam ediyor. - ANTALYA