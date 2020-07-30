Şehitliğe ziyaretçi akını - Son Dakika

Şehitliğe ziyaretçi akını

SAMSUN'da Kurban Bayramı arefesinde şehitlikler ziyaretçilerle doldu taştı. Samsun'da Kurban Bayramı öncesinde Arefe Günü kent merkezindeki şehitlikler ziyaretçi akınına uğradı. Kıranköy Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret eden şehit yakınları duygu dolu anlar yaşadı. Şehitliğe gelen vatandaşlar, Kuran-ı Kerim okuyup, dua etti, şehit yakınları ile görüştü. Ayrıca Mersin'in Mut ilçesinde 3 gün önce askerleri taşıyan otobüsün şarampole devrildiği kazada şehit olan Ulaştırma Er Caner Mayendağı'nın (25), şehitlikte bulunan kabrini ziyaret eden vatandaşlar dua etti.