Son dakika 3. sayfa: Şehitliğin duvarına çarpan motosiklet sürücüsü öldü - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Şehitliğin duvarına çarpan motosiklet sürücüsü öldü

04.11.2020 00:27

Gelen son dakika haberlerine göre Şehitliğin duvarına çarpan motosiklet sürücüsü öldü Tokat'ın Erbaa ilçesinde şehitliğin duvarına çarpan motosiklet sürücüsü sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Şehitliğin duvarına çarpan motosiklet sürücüsü öldü

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde şehitliğin duvarına çarpan motosiklet sürücüsü sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza; Erbaa ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi Şehit Birol Yavuz caddesinde meydana geldi. Kamil Köybaşı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Erbaa şehitliğin duvarına çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü 112 sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk babası Köybaşı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı.

Son dakika 3. sayfa: Şehitliğin duvarına çarpan motosiklet sürücüsü öldü
Son dakika 3. sayfa: Şehitliğin duvarına çarpan motosiklet sürücüsü öldü
Son dakika 3. sayfa: Şehitliğin duvarına çarpan motosiklet sürücüsü öldü
Son dakika 3. sayfa: Şehitliğin duvarına çarpan motosiklet sürücüsü öldü
Son dakika 3. sayfa: Şehitliğin duvarına çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Şehit, Tokat, Erbaa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Şehitliğin duvarına çarpan motosiklet sürücüsü öldü - Son Dakika


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