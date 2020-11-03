Son dakika haber... Şehitlik duvarına çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Şehitlik duvarına çarpan motosikletin sürücüsü öldü

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde şehitliğin duvarına çarpan motosiklet sürücüsü Kamil Köybaşı (35) hayatını kaybetti.

Kaza, 22.00 sıralarında ilçe merkezinde yaşandı. Şehit Polis Birol Yavuz Caddesinde plakasız motosikletiyle ilerleyen Kamil Köybaşı şehir mezarlığı yakınlarında motosikletinin kontrolünü kaybetti. İlçe şehitliğinin bahçe duvarına çarpan Köybaşı yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Köybaşı ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.