Son Dakika Haberleri: Şehitlik Ormanın Bakımları Yükümlüleri Tarafından Yapıldı

Şehitlik Ormanın Bakımları Yükümlüleri Tarafından Yapıldı

2 saat önce

Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen protokol çerçevesinde karşılıklı işbirliği yapılması sağlandı.

Şehitlik Ormanın Bakımları Yükümlüleri Tarafından Yapıldı, System.String[]
Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen protokol çerçevesinde karşılıklı işbirliği yapılması sağlandı.

Yapılan protokol gereği Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce kamu yararına çalışma cezasını infaz eden yükümlüler, Niğde Şehitler Ormanı'nın bakım, sulama ve genel temizliğini gerçekleştirdiler. Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Oğuzhan Dönmez yaptığı açıklamada; "Şehitlerimizin ve gazilerimizin hakkını asla ödeyemeyiz, biz ise kurum olarak şehit ailelerimiz için önem arz eden ve Niğdeli Şehitlerimiz adına yapılan ormanın bakım ve temizliği konusunda bundan sonra her ay gerekli çalışmayı yerine getireceğiz. Çalışmaların devamı ile ülkemiz uğrunda canını veren tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyor ve tüm şehitlerimizin ruhlarının şad olmasını diliyorum" dedi - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:45 Kaynak: İHA

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