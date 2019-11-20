Şehitlik ve tarihi eserlere saygısızlık

ERZURUM - Oltu'da tarihi eserlerin ve Aslanpaşa Şehitliği duvarlarına yazılan yazılar çirkin görüntü oluşturuyor. Özellikle gençlerin yazdığı aşk ilanları tarihe olan saygısızlığı gözler önüne seriyor.

Oltulu vatandaşlar bu tür yazıları şehitliğe ve tarihi eserlere saygısızlık olarak değerlendirirken, duvarlara yazı yazanlara tepki gösterdiler.

Oltulu Esnaf Ufuk Dedetürk, "Oltu kalesi ve Aslanpaşa Şehitliği ve birçok kamu binasına Oltulu gençler tarafından sevdiği kızın ve kendisinin baş harfini yazarak kalp yapıp aşklarını beyan etmekteler. Bu da bizi oldukça rahatsız etmektedir, bir Oltulu olarak bundan çok üzüntü duyuyorum Şehitliğimize ve tarihi eserlerimize lütfen sahip çıkalım aşkları batsın böyle bir sevgi olur mu. Bizde gençliğimizde sevdik ama hiçbir zaman duvarlara aşkımızı yazmadık kalbimizle sevdik. Bu saygısızlığı yapanların bir an önce yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum." Dedi.

Yazıları yazanların tinerci çocuklar olduğunun söylendiğini ifade eden Dedetürk, "Eğer bunlar yazıyorsa Devlet büyüklerimizden bunların tedavi ederek topluma kazandırılmasını istiyoruz" dedi.