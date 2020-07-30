Şehitliklerde bayram yoğunluğu - Son Dakika

Çankırı'da şehit yakınları ve protokol üyeleri, Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla şehitlikleri ziyaret etti.

Şehitlikte düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından Vali Abdullah Ayaz, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve protokol üyeleri, şehit mezarlıklarını ziyaret etti.

Çankırı Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Teke, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bayramın tam anlamıyla ihya edilemediğini belirterek, "Biz de bu kutsal değerler ve vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna kurban verdiğimiz evlatlarımız, kardeşlerimiz, silah arkadaşlarımızla bayramlaşmak, onların aziz hatıralarına sahip çıkmak için şehitliğe geldik, dua ettik. Allah onlardan razı olsun. Onlar bu vatan uğruna bedel ödediler, biz de onların bıraktığı bu güzel vatanda ağız tadıyla yaşıyoruz." dedi.