ÇANAKKKALE - Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi - Son Dakika

Çanakkale Hastanebayırı Şehitliğinden görüntüler.

Şehit kabirlerinden görüntüler.

Şehit kabirlerine ziyarete gelen yakınlarından görüntüler.

Ramazan Kaşıkçı ve Seyhun Eriş ile röportaj.

ÇANAKKKALE - (AA) Çanakkale'de de Hastane Bayırı Şehitliği'ne gelerek kabir başlarında Kur'an-ı Kerim okuyan, dua eden vatandaşlar, mezarların bakımını yaptı. Kabir ziyaretlerinde, duygu dolu anlar yaşandı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı'nın babası Ramazan Kaşıkçı, buraya fırsat buldukça geldiklerini belirtti.

Şehitlerinin yüreklerinde her an kendileriyle olduğunu ifade eden Kaşıkçı, şunları anlattı:

"Zamanı geliyor, geceleri bile oğlumun mezarı başında oluyorum. Elimden gelse onunla beraber yatacağım. Bu asla tarif edilemeyen bir sevgi. Ülkesi, devleti, milleti için, başkalarının çocukları öksüz, yetim kalmasın diye şehit oldu ama bizleri boynu bükük bıraktı, çocuğunu yetim bıraktı. Allah'ıma şükürler olsun ki beni de şehit babası yaptı. Allah'ım mekanını cennet eylesin, nur içinde yatırsın."