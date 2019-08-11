Şehitliklerde hüzünlü bayram
57 dakika önce
Şehitliğin genel görüntüsü Şehit mezarlarından detay görüntüler Şehitlerin mezarlarında dua eden yakınları MALATYA - Malatya'da şehit yakınları ve vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın ilk gününde şehitlerin mezarlarını ziyaret etti.
Şehitliğin genel görüntüsü Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 11:12 Kaynak: AA
Şehit mezarlarından detay görüntüler
Şehitlerin mezarlarında dua eden yakınları MALATYA - Malatya'da şehit yakınları ve vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın ilk gününde şehitlerin mezarlarını ziyaret etti.
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