Şehitliklerde hüzünlü bayram

Şehitliğin genel görüntüsü Şehit mezarlarından detay görüntüler Şehitlerin mezarlarında dua eden yakınları MALATYA - Malatya'da şehit yakınları ve vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın ilk gününde şehitlerin mezarlarını ziyaret etti.

Şehitliğin genel görüntüsü

Şehit mezarlarından detay görüntüler

Şehitlerin mezarlarında dua eden yakınları MALATYA - Malatya'da şehit yakınları ve vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın ilk gününde şehitlerin mezarlarını ziyaret etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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