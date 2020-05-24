Şehitliklerde hüzünlü bayram - Son Dakika

Manisa ve Denizli'de şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk günü şehitliklere ziyarette bulundu.

Denizli Asri Mezarlık'taki garnizon ve polis şehitliklerine gelen aileler, evlatları için dua etti, gözyaşı döktü.

Baba Murat Acar, Tunceli'de şehit olan oğlu Jandarma Uzman Çavuş Burhan Acar ile 1999'da Osmaniye'de terör örgütü PKK ile girdikleri çatışmada şehit düşen kardeşi Süleyman Acar'ın kabrini ziyaret etti.

Acar ailesi, yan yana yatan şehit amca ve yeğenin mezarına karanfil bıraktı.

Murat Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bayramda onlar bize gelemediği için biz ona geldik. Herkesin bayramı mübarek olsun. Burada kardeşim ve oğlum yatıyor. Daha önceden de kucak kucağa yatıyorlardı. Şimdi tekrar ikisi burada yan yana." dedi.

Şehit madenci kızı, babası için resim çizdi

Manisa'nın Soma ilçesinde maden şehitlerinin yakınları, bayramın ilk günü şehitliğe giderek kabirleri ziyaret etti.

Şehit madencilerin mezarlarının başında Kuran-ı Kerim okuyan yakınları, dua etti. Bazı madenci çocukları da babalarına ithafen çizdikleri resimleri kabirlere bıraktı.

Mezarlığa gelenler arasında şehit madenci Kazım Karaçoban'ın eşi Sevinç Karaçoban, çocukları Yusuf Emre ve Cansu ile şehidin ağabeyi Cengiz Karaçoban da yer aldı.

Sevinç Karaçoban, eşinin yokluğunu her zaman hissettiğini belirterek, "Bayramda çocuklarımı hazırladım, buraya geldik. İçimizde acıyla geçen bir yıl daha var. Şimdi babalarının yanına geldik, tek yapabildiğimiz dua." diye konuştu.

Hep birlikte kır çiçekleri arasında piknik yaptıkları resmi kabre bırakan 9 yaşındaki Cansu Karaçoban ise babasını çok özlediğini ifade etti.



11 yaşındaki Yunus Emre Karaçoban, babasının bayramını kutladığını, onun için Yasin suresini okuduğunu anlattı.

Turgutlu ilçesinde de şehit aileleri, evlatlarının kabirlerini ziyaret etti. Şehitlikte Kuran-ı Kerim okuyup dua eden aileler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları nedeniyle devlet yetkililerine teşekkür etti.