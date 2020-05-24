Şehitliklerde hüzünlü bayram - Son Dakika

Şehitliklerde hüzünlü bayram

ELAZIĞ - İzmir Adliyesi önünde teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in 67 yaşındaki babası Mehmet Zeki Sekin, bayramın ilk gününde önce oğlunun kabrini ziyaret ederek dua etti. Şehit Sekin'in Balıkesir'de polis olan kardeşi de telefonla görüntülü olarak bağlanarak dua etti.

5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi'ne saldıran bölücü terör örgütü üyeleri ile çatışmaya giren ve teröristleri etkisiz hale getiren polis memuru Fethi Sekin şehit düşmüştü. Şehit Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, kızı Fikriye ve dayı Faruk Akgül ile birlikte bayramda Baskil ilçesi Doğancık köyündeki aile kabristanlığına gitti. Burada oğlunun kabrini silip, mezar taşını öpen baba Sekin, dua ederek özlem giderdi. Baba Sekin, Balıkesir'de polis memuru olarak görev yapan oğlu Fikret Sekin'i de görüntülü olarak arayıp hem bayramlaştı hem de dua ettiler.

7 bayramdır oğlunun kabrine gidiyor

7 bayramdır oğlunun kendilerine gelemediğini, kendisinin gittiğini ifade eden baba Zeki Sekin, "Allah herkesten razı olsun, zaten hiç misafirleri eksik olmuyor. Bedenini vatana, kanını bayrağa, nefesini ezanlarımıza feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında vazife başında olan kahraman güvenlik görevlilerimizin bayramını kutluyor, gözlerinden öpüyorum. İnsanımızı yaşatmak için varını yoğunu ortaya koyan kahraman sağlık çalışanlarımızı, Vefa Destek gruplarımızın bayramlarını kutluyor, alınlarından öpüyorum. Allah onları vatanımıza ve sevdiklerine bağışlasın, onların canına kast eden hainlere fırsat vermesin. Farklı bir burukta yaşadığımız bu bayram bizleri sevdiklerimizden ayrı düşürse de kalplerimizin daha da yaklaşmasına vesile olsun" dedi.

"Annesi ile yan yana kucak kucağa yatıyorlar"

Baba Sekin, "Bugün kızımla ve dayısıyla kabre geldik. Burada dualarımızı yaptık. Annesi ile yan yana kucak kucağa yatıyorlar. Ruhları şad, mekanları cennet olsun inşallah. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Kahramanlarımızın ve onları yetiştiren ailelerin alınlarından öpüyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.

GÜMÜŞHANE - Görev yaptığı Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli'de yolu kesilerek 23 yaşında şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın evinde bu bayramda da hüzün var.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyünde bulunan mezarını Ramazan Bayramı nedeniyle ziyaret eden baba Hamit Yılmaz, Necmettin öğretmensiz dördüncü bayramı yaşadıklarını belirtti.

Yağmur altında oğlunun Türk bayraklarıyla bezeli mezarını ziyaret ederek dua eden baba Hamit Yılmaz, "Bu bayram onsuz dördüncü bayram. Buruk ve üzüntülü bayram. Bunun izahı yok. Evlat acısı, öğretmen, vatansever, bayrağını, vatanını seven bir evladımızı Tunceli'de vampirler katletti. Baba olarak evlat acısını tarif etmek gerekirse iskelet kendini bırakıyor, vücut kendini taşıyamaz hale geliyor. Evlat acısı bu" dedi.

Şehit aileleri başta olmak üzere herkesin Ramazan Bayramı'nı kutlayan ve biran önce korona virüsün yok olması için dua eden Yılmaz, "Allah mübarek etsin. İnşallah bu virüste başımızdan defolur gider. Korona virüsten de İslam alemi ve memleketimiz kurtulur diye dua ediyoruz. Evlatlarımız bizim kalbimizde. Onlar hiçbir zaman meftun olmadılar. Bütün evlatlarımızın ruhları şad olsun. Şuanda görev yapan bütün sağlık personelimize, güvenlik güçlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, bayramlarını kutluyorum" diye konuştu.

2016 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Çiftçibaşı İlkokulunda göreve başlayan sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, 8 aylık öğretmen iken 16 Haziran 2017'de yaz tatilini geçirmek için Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesine dönerken, Tunceli- Erzincan karayolunun Pülümür ilçesi kesiminde PKK'lı teröristler tarafından aracı yakıldıktan sonra kaçırıldı. Genç öğretmeni arama çalışmaları 27 gün boyunca aralıksız sürdükten sonra cansız bedeni 12 Temmuz 2017'de Pülümür çayında bulundu. Necmettin Yılmaz'ın cenazesi 16 Temmuz 2017'de Torul ilçe merkezinde düzenlenen törenin ardından baba ocağı Demirkapı köyündeki aile kabristanına defnedildi.

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sadece şehit ailelerinin ziyaret edebildiği şehit kabirlerine çiçek bırakılıp, dualar edildi.

Tüm Türkiye'de korona virüs tedbirleri kapsamında dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlama ile bu yıl kabir ziyaretleri de yakınlarınca yapılamadı. Alınan bir kararla sadece şehit ailelerinin kabir ziyaretlerine izin verilmişti. Kararla birlikte şehit yakınları şehit kabirlerini ziyaret etti. Şehit kabirlerine yakınları tarafından çiçek bırakıldı, dualar okundu.

Şanlıurfa Şehitlik Mezarlığına gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ailelerle görüşüp kabir başında dua etti, çiçek takdim etti.

ADANA - Ramazan Bayramının 1. gününde özel izinle şehitliğe gelen şehidin annesinin ve kız kardeşlerinin mezar taşındaki fotoğrafı öpüp severek ağlamaları herkesi duygulandırdı.

Yeni tip korona virüs nedeniyle Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Ancak bayramın ilk günü şehitlerin birinci derece yakınlarına mezarlık ziyareti için özel izin verildi. Bu nedenle Adana'da Asri Mezarlıkta bulunan şehitlik, şehit yakınlarının akınına uğradı. Kimi oğlu, kimi eşi, kimi babası için şehitliğe geldi. Şehit yakınları mezar başında dua okuyup mezar temizliği yaparak gözyaşlarına boğuldu.

Öpüp sevdiler

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü PKK'lılar arasında 1 Haziran 2019'da çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca'nın annesi Makbule ve kız kardeşleri Ayşe ile Seda Sanca'nın mezar başında yaptıkları ise herkesi duygulandırdı. Anne uzun süre oğlunun mezarı başında ağıt yakıp gözyaşı dökerken, kız kardeşler şehidin fotoğrafını öpüp sevdi. Annenin daha sonra kızlarının yanına gelip oğlunun fotoğrafına dakikalarca bakıp onu öpüp sevmesi yürekleri dağladı.

"Vatan sağolsun"

1994 yılında Sivas'ta teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Ersin Koçoğlan'ın babası Eser Koçoğlan da bayram nedeniyle oğlunun mezarını ziyaret etti. Oğlunun kabri başında dua eden baba daha sonra evladının mezar taşındaki fotoğrafını öptü. Baba Koçoğlan, oğlunun 1994 yılında şehit olduğunu belirterek, "Bizim bir anlayışımız var vatan sağ olsun başka da bir şey demiyoruz. 1994 yılında şehit oldu, her bayram buradayım. Bütün duygularımın tamamını bir cümleye sığdırdım aslında, vatanımız sağ olsun. Onlar olmasaydı biz böyle rahat yaşayamazdık" dedi.

BURSA - Bursa'da şehit aileleri Ramazan bayramının ilk günü şehit evlatlarının mezarlarını ziyaret etti.

Bayramda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri bayram sabahı Pınarbaşı Şehitliğine gelerek şehitlerin ruhuna Kuran-ı Kerim okudu. Sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelen aileleri girişte askerler ellerinde kolonya ile karşıladı. Şehit olan yakınlarının mezarlarının başına giden şehit aileleri uzun süre dua etti.

Tüm şehit ailelerinin bayramını kutladığını ifade eden şehit aileleri, "Allah devletimize milletimize sağlık versin. Bugün bize ziyaret etme imkanı verdiği için devletimize çok teşekkür ederiz. Burada duamızı ediyoruz hüzünlü olsak da aynı zamanda mutluyuz. Acıları hala yüreğimizde duruyor" dedi.

ERZİNCAN - Erzincan'da şehit yakınları bayramın birinci gününde Garnizon Şehitliği'ni ziyaret ederek dualar okudu.

Ramazan Bayramı süresince Covid-19 salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına ek tedbirler kapsamında 81 ilde Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

İçişleri Bakanlığı Genelgesi'ne göre mezarlık ziyaretlerine de kısıtlama getirildi. Sadece şehit yakınları valilik ve kaymakamlıklara başvurarak ziyaretlerini gerçekleştirebiliyor.

Erzincan'da da izin alan şehit yakınları bayramın birinci gününde Terzibaba'da bulunan Garnizon Şehitliğini ziyaret ettiler.

Şehit yakınları kabristan başında dualar okuyarak gözyaşı döktüler.

Bugüne münhasır olmak üzere aziz şehitlerin kabirlerini ziyaret edecek anne, baba, eş, çocuk ve kardeşleri ile ihtiyaç halinde refakatçilerine şehitliklere ulaşımları talepleri halinde valilik/kaymakamlıklarca sağlandığı belirtildi.



VAN - Vanlı Şehit Komando Tuncer Ürgüt'ün abisi Miraç Ürgüt, Ramazan Bayramında yeni tip korona virüs salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mezarlıkta hem kardeşi hem de diğer şehitler için dua etti.

Van merkez Tuşba ilçesinde yer alan Akköprü Mezarlığında korona virüs salgını dolayısıyla Ramazan Bayramı buruk geçiyor. Sabahın erken saatlerinde mezarlığa gelen şehit abisi Miraç Ürgüt'ün kabir ziyaretinde hüzünlü anlar yaşandı. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 1999 yılında şehit olan Tuncer Ürgüt'ün abisi kardeşinin yanı sıra diğer şehitlik mezarlıklarını da ziyaret etti. Ziyaret sırasında tüm kabirlerin başında tek tek dua eden Ürgüt, buruk geçen bayramda şehitleri unutmadı. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan şehit abisi Ürgüt, tüm şehitlere rahmet diledi. Ürgüt, "Devletimiz, milletimiz var olsun. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Kimse boynunu bükemez ve kimse bu devlete başkaldıramaz. Sokağa çıkma kısıtlamasında şehitlik ziyareti için dışarı çıkabiliyoruz ve ben de bu yüzden tüm şehitlerin kabrini geziyorum. Devlet olarak bu hastalığın da üstesinde geleceğiz" dedi.

KAYSERİ - Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında izin verilen şehit aileleri, protokol ile birlikte bayramın birinci gününde şehitliği ziyaret etti. 2002 yılında oğlu şehit düşen Hayriye Eraslan, "3 aydır oğluma kavuştum" dedi.

Kur'an Tilaveti ile başlayan ve dualar edilen ziyarete Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanları, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Ali Yavuz ve şehit aileleri katıldı.

3 aydır hasta yattığı için oğlunun kabrini ziyaret edemediğini söyleyen Şehit Annesi Hayriye Eraslan, "Oğlum 2002 yılında şehit oldu. Bu bayram bize izin vermekle çok iyi yaptılar. Allah bin kez razı olsun. Yoksa gelemeyecektik. Eşim 65 yaşında ben 60 yaşındayım ve üstelik 3 aydır da yatıyorum hastalığımdan dolayı ama evladıma da gelmeden edemedim. Bu 3 ay içerisinde hiç uğrayamadım ama bu da içimde büyük bir yaraydı. Allah razı olsun bugün bizi alıp getirdiler ve bu sayede oğluma kavuştum. Oğlumu koklayamasam da öpemesem de yine de kokusunu duyuyorum burada. Allah evlat acısını kimseye göstermesin" dedi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise, "Ülkemiz, miletimiz, ezanımız ve bayrağımız için canlarını seve seve feda eden bütün şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize de şükranlarımızı sunuyor, onlara da sağlıklı ve huzurlu nice seneler temenni ediyorum. Buruk bir bayram yaşıyoruz demeyelim çünkü bayramlarımızın manevi iklimi çok önemli. Kucaklaşamasak da, birbirimizi ziyaret edemesek de, bayramlarımızı yine de telefonla yaşıyoruz. Bu manevi iklimi hep beraber yine de yaşıyoruz. Kayseri'de de başta gazi ve şehit ailelerimiz olmak üzere, bütün çalışma arkadaşlarımızın, özellikle korona virüs sürecinde fedakarca çalışan sağlık ve tüm kamu çalışanları olmak üzere herkesin bayramını tebrik ediyorum. Bu bayram vesilesi ile de tekrar etmek istiyorum, lütfen kurallara ve kaidelere uyalım. İçinde bulunduğumuz süreçten bir an önce çıkmak istiyorsak, kurallara uyalım" ifadelerini kullandı.

Bayramın bu sene şartların gerektirdiği şekilde kutlandığını belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Şehit yakınlarımızın ve İslam Aleminin bayramını tebrik ediyoruz. Bu bayramda bayram ruhuna aykırı bir görüntü var gibi ama şartlar böyle gerektirdi. Biz de o şartlara uyarak, bayramımızı tebrik edip birlik ve beraberliğimizi koruyan bir amaç içerisinde sahip çıkıyoruz. Daha nice sağlıklı ve huzurlu bayramlarımız olsun" dedi.

Okunan duaların ardından protokol tarafından şehit mezarlarına çiçek bırakılarak, aileleri ile bayramlaşıldı

DÜZCE - Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararla sadece şehit ailelerinin kabir ziyaretlerine izin verildi. Şehit yakınlarının kabrini ziyaret eden aileler, dua okudu.

Düzce Valiliği sadece şehit ailelerinin kabir ziyaretine izin verileceğini duyurdu. 1993 yılında İstanbul'da bölücü terör örgütü ile girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Saffet Okumuş'un ailesi Ramazan Bayramı nedeni ile kabir ziyareti için emniyet ekiplerinden yardım istedi. İkametlerinden alınarak Beyciler Mahallesindeki şehitliğe getirilen yakınları mezarlığı ziyaret ederek dua okudu. Duygusal anların yaşandığı şehitlik ziyaretinde Şehit ağabeyi Saffet Okumuş'un kabrini ziyaret eden Murat Okumuş, sokağa çıkma yasağı kapsamında polis ekiplerinden yardım alarak kabir ziyareti yaptıklarını dile getirdi. Şehit yakını okumuş: 'Sokağa çıkma yasağı var olduğu için polis ekiplerinden yardım istedim. Mezarını ziyaret ettim. Annem ve babamın mezarları da burada. Şehit kardeşiyim. Polis ekipleri sağolsun bizi buraya getirdi' dedi.

BİNGÖL - Bingöl'de bayram nedeniyle evlatlarının kabirlerine götürülen şehit anneleri, 24 Mayıs 1993 yılında hain terör saldırısında şehit edilen 33 askerin de anıtını ziyaret edip karanfil bıraktı.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlanması nedeniyle bayram sessiz geçiyor. Valilik koordinesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Vefa Sosyal Destek Grubu, bayram nedeniyle evlatlarının kabirlerini ziyaret etmek isteyen ailelerin bu talebini yerine getirdi. 5 Mart 1994 yılında Ağrı'da bölücü terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan Er Mustafa Gündoğdu'nun annesi Adliye Gündoğdu ile Fırat Kalkanı Operasyonunda şehit düşen Astsubay Çavuş Muhammed Koşan'ın annesi Fatma Koşan, çocuklarının kabirlerine götürüldü. Burada dua eden anneler, ardından 27 yıl önce bugün teröristler tarafından şehit edilen 33 asker için Elazığ- Bingöl Karayolu'nu mevkiinde bulunan şehitliğe gitti. Burada şehitlerin isimlerinin olduğu anıtlara anneler karanfil bırakıp dua etti.

"Ne mutlu bana ben şehit annesiyim"

Dua eden şehit annesi Fatma Koşan, "8'inci bayram oluyor oğlum gelmedi. Geliyorum toprağına bakıyorum, ilgileniyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor tabi ki. Çok zordur elhamdülillah peygamber ocağıdır. Ne mutlu bana ben şehit annesiyim. Allah bütün şehit annelerine de sabır versin. Bugün oğlumun bayramına geldim. O gelemese de ben geliyorum. Biliyorum yanımdadır hep, hissediyorum onu. Allah mekanını cennet eylesin" şeklinde konuştu.

82 yaşındaki şehit annesi Adliye Gündoğdu ise, "Hastalıktan dolayı kimse gelemiyor. Sağ olsun beni getirdiler, şehidimin ziyaretine. Allah razı olsun, Allah hayrınızı kabul etsin. Bugün bütün şehitlerin bayramıdır" ifadelerini kullandı.