Son Dakika Haberleri: Şehitliklere bayram ziyareti
Son Dakika Güncel Haber

Şehitliklere bayram ziyareti

11 dakika önce

-Adıyaman protokol üyelerinin şehitliği ziyaret etmesi -Şehitlikte dua edilmesi -Protokol üyelerinin mezarlara karanfil bırakması -Protokol üyelerinin vatandaşlarla bayramlaşması ADIYAMAN - Adıyaman'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi.

- Adıyaman protokol üyelerinin şehitliği ziyaret etmesi
-Şehitlikte dua edilmesi
-Protokol üyelerinin mezarlara karanfil bırakması
-Protokol üyelerinin vatandaşlarla bayramlaşması
ADIYAMAN - Adıyaman'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi. Adıyaman Yeni Mezarlık Şehitliğinde Kurban Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Programda İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.
Kurban Bayramı, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devlet Bahçeli'den bayram mesajı: Birbirimize sırt çevirmek tarihi bir yanlıştır
Bakan Akar: TSK, NATO'da saygınlığını korumaktadır Başkan Mansur Yavaş'tan bayram öncesi şirket çalışanlarına ikramiye müjdesi Kemal Kılıçdaroğlu'dan Kurban Bayramı mesajı: Türkiye'nin sorunlarını gidereceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 13:25:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehitliklere bayram ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]