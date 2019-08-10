Şehitliklere bayram ziyareti
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-Adıyaman protokol üyelerinin şehitliği ziyaret etmesi -Şehitlikte dua edilmesi -Protokol üyelerinin mezarlara karanfil bırakması -Protokol üyelerinin vatandaşlarla bayramlaşması ADIYAMAN - Adıyaman'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:14 Kaynak: AA
- Adıyaman
protokol üyelerinin şehitliği ziyaret etmesi
-Şehitlikte dua edilmesi
-Protokol üyelerinin mezarlara karanfil bırakması
-Protokol üyelerinin vatandaşlarla bayramlaşması
ADIYAMAN - Adıyaman'da Kurban Bayramı
arifesinde şehitlikler ziyaret edildi. Adıyaman Yeni Mezarlık Şehitliğinde Kurban Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Programda İl Müftüsü Mehmet Taşçı
tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.
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