Son Dakika Haberleri: Şehitliklere bayram ziyareti
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Şehitliklere bayram ziyareti

1 saat önce

Malatya Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe sabahın erken saatlerinden itibaren gelen aileler, kabirlerin temizliğini yaparak dua etti, şehitlikte duygusal anlar yaşandı.

Malatya Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe sabahın erken saatlerinden itibaren gelen aileler, kabirlerin temizliğini yaparak dua etti, şehitlikte duygusal anlar yaşandı.
Şırnak'ta 31 Mayıs 2017'de düşen askeri helikopterde şehit olan Yarbay Songül Yakut'un kabri de vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. Şehitliğe gelen vatandaşlar, dua etti.
Şehitliği eşi ve iki çocuğuyla ziyaret eden Şevki Güner, çocuklarıyla vatan toprakları uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri, bayram öncesi ziyaret ettiklerini söyledi.
Ailesinde şehit olmadığını ancak her bayram öncesinde ailesiyle şehitliği ziyaret ettiklerini belirten Güner, "Dua ederek, şehitlerimizi yad ediyoruz. Bu vatan toprakları kolay kazanılmadı. Bizler çocuklarımıza bunları öğretmek adına sürekli şehitlerimizi ziyaret ediyoruz." şeklinde konuştu.
Yeşiltepe, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:30 Kaynak: AA
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